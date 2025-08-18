Về đích xuất sắc, nam sinh Hà Nội vào trận thi quý Olympia

Nguyễn Bách Hiệp, THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội.

Trận thi tháng 1, quý 4, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

Trong lượt thi cá nhân của phần thi Khởi động, Đức Minh xuất sắc trả lời đúng 5/6 câu hỏi để tạo ưu thế dẫn đầu với 50 điểm. Xếp sau là Bách Hiệp có 30 điểm, Văn Hiếu, Thiên Tuấn cùng có 20 điểm.

Sang lượt thi chung, Đức Minh tiếp tục dẫn đầu với 85 điểm sau khi trả lời thêm nhiều câu hỏi. Xếp sau là Văn Hiếu 45 điểm, Thiên Tuấn và Bách Hiệp cùng được 40 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số gồm 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: “Điền từ còn thiếu trong đoạn miêu tả tiếng đàn của Thúy Kiều: Trong như tiếng hạc bay qua/Đục như nước suối mới sa nửa vời/ Tiếng… như gió thoảng ngoài/ Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa”.

Các thí sinh dự trận thi tháng.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Trong năm cánh quân tham gia giải phóng Sài Gòn - Gia Định trong Chiến dịch Hồ Chí Minh có lực lượng của các Quân đoàn 1, 2, 3, 4 (trước đây), lần lượt có tên gọi là Binh đoàn Quyết Thắng, Hương Giang, Tây Nguyên và Binh đoàn nào?

Đáng tiếc, cả 4 thí sinh đều không có đáp án đúng và không có hình ảnh nào được lật mở.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: “Một nhóm bạn 12 người dự định góp đều tiền để mua combo trà sữa giá 168.000 đồng. Tuy nhiên sau đó có 5 bạn không tham gia, những người còn lại quyết định vẫn mua combo này và vẫn chia đều tiền. Hỏi mỗi người phải trả thêm bao nhiều tiền so với dự định ban đầu”. Với đáp án là “Mười nghìn”, Văn Hiếu, Thiên Tuấn cùng có thêm 10 điểm.

Nguyễn Bách Hiệp giành vòng nguyệt quế.

Ngay sau đó, Bách Hiệp, Văn Hiếu, Đức Minh lần lượt nhấn chuông trả lời ẩn số cần tìm. “Mỏ Bạch Hổ” đã mang lại 40 điểm cho Bách Hiệp. Sau phần thi này, Đức Minh tiếp tục dẫn đầu với 85 điểm. Bách Hiệp vươn lên vị trí thứ hai với 80 điểm, xếp sau là Văn Hiếu 55 điểm, Thiên Tuấn 50 điểm.

Phần thi Tăng tốc, Đức Minh và Bách Hiệp tiếp tục cạnh tranh điểm số. Đức Minh xuất sắc trong 2 câu hỏi đầu thì Bách Hiệp lại thành công ở 2 câu hỏi cuối để có thêm lần lượt 100 điểm và 80 điểm. Sau phần thi này, Đức Minh tiếp tục dẫn đầu với 185 điểm, theo sát là Bách Hiệp 160 điểm, Văn Hiếu 95 điểm, Thiên Tuấn 90 điểm.

Câu hỏi gây tranh cãi đã ảnh hưởng đến kết quả của trận thi.

Phần thi Về đích, Đức Minh lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Ghi điểm ở câu đầu, Đức Minh có thêm 20 điểm. Tuy nhiên, 2 câu tiếp theo, Đức Minh không có đáp án chính xác và để Bách Hiệp giành 20 điểm. Đức Minh về vị trí với 185 điểm. Tuy nhiên, câu hỏi giành điểm của Bách Hiệp

Bách Hiệp với 170 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 20 điểm. Hiệp ghi điểm 2 câu đầu và về vị trí với 210 điểm. Thiên Tuấn nỗ lực và nâng tổng điểm lên 150. Tuy nhiên trong lượt thi của Văn Hiếu, Thiên Tuấn, Bách Hiệp đều bị trừ điểm.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Bách Hiệp, lớp 11 Hóa Trường THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội giành chiến thắng với 195 điểm. Xếp thứ hai là Lê Đức Minh 185 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Vũ Thiên Tuấn 140 điểm, Phạm Văn Hiếu 85 điểm.

Bách Hiệp và Đức Minh sẽ cùng góp mặt trong trận thi quý Theo thông báo của Ban Tổ chức, Trong phần thi Về đích của thí sinh Lê Đức Minh, chương trình đã hỏi: “Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?” Câu trả lời của thí sinh Lê Đức Minh là: Tự dưỡng. Câu trả lời của thí sinh Nguyễn Bách Hiệp là: Hóa tự dưỡng. Đáp án của chương trình là: Hóa dị dưỡng. Tại thời điểm ghi hình, cố vấn chương trình đã quyết định cho điểm câu trả lời của thí sinh Bách Hiệp. Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc, cố vấn chương trình nhận thấy đây là một quyết định không chính xác. Câu trả lời hai học sinh đưa ra đều không đúng. Đáp án đúng phải là Hóa dị dưỡng - như phương án ban đầu chương trình công bố. Theo “Quy chế tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia”, sau khi cuộc thi kết thúc, kết quả không thể hủy bỏ, và điểm số, thứ hạng của các thí sinh không thể thay đổi. Tuy nhiên, để đảm bảo tính nhân văn, công bằng, cổ vũ tinh thần học tập của học sinh, Ban tổ chức và Ban cố vấn quyết định mời thí sinh Lê Đức Minh tham dự cuộc thi Quý 4 - Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với tư cách là thí sinh thứ 5 của cuộc thi này.

