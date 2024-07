Xe tải tông vào xe buýt trên đường cao tốc, 6 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sáu người đã thiệt mạng và nhiều người đã bị thương sau khi một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đâm vào một chiếc xe buýt dừng đỗ trên Đường cao tốc Ahmedabad-Vadodara gần thị trấn Anand ở bang Gujarat, Ấn Độ hôm 15/7, cảnh sát cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra gần làng Chikhodra ở quận Anand vào khoảng 4h30 sáng. Thởi điểm trên, chiếc xe buýt tư nhân đang trên đường đến Ahmedabad thì dừng lại bên lề đường do một trong những chiếc lốp xe bị nổ, một viên chức từ đồn cảnh sát Anand Rural cho biết.

Hiện trường vụ xe tải đâm vào xe buýt khiến 6 người tử vong

Trong khi lốp đang được thay, hành khách trên xe buýt đã xuống xe và một số người đang đang đứng đợi đã bị chiếc xe tải tông trúng, viên chức này cho biết.

Theo cảnh sát, 5 người đã tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện do bị thương nặng. Tài xế xe buýt cũng nằm trong số những người đã tử vong.

Những người bị thương khác đã được đưa vào bệnh viện.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn