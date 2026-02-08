Nằm xe lăn, chàng trai Nghệ An vẫn kiếm tiền tỷ, xây nhà khang trang

Từ giường bệnh đến mái ấm hạnh phúc

Về khối 8, phường Vinh Lộc (Nghệ An), hỏi thăm anh Nguyễn Bá Kỳ (SN 1990) hầu như ai cũng biết. Nhiều người ngưỡng mộ nghị lực phi thường của chàng trai khuyết tật, từng nằm liệt giường nhưng nay có gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con ngoan và ngôi nhà khang trang. Càng đáng trân trọng hơn là sự nhanh nhạy, linh hoạt trong làm ăn, giúp anh từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong căn nhà hiện đại vừa hoàn thiện, anh Kỳ tự hào cho biết đây là thành quả của nhiều năm nỗ lực không ngừng của hai vợ chồng. Theo anh, nếu tính theo giá đất thị trường hiện nay, căn nhà có giá trị lên tới hơn chục tỷ đồng. Dù cuộc sống đã bớt nhọc nhằn so với trước, người đàn ông khuyết tật ấy vẫn luôn nhắc nhớ về quãng thời gian cơ cực, đầy thử thách đã qua.

Chuyện tình của anh Kỳ từng gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Nguyễn Bá Kỳ sinh ra trong gia đình nghèo có hai chị em. Lúc nhỏ, Kỳ khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng đến năm 12 tuổi, sau biến chứng của bệnh viêm đa khớp, cậu bị liệt gần như toàn bộ người. Gia đình dù cố gắng bán tài sản đưa con đi điều trị khắp nơi nhưng đành bất lực. Cuối cùng, Kỳ đành chấp nhận số phận, nằm liệt giường, dang dở việc học.

Nhưng bi kịch của gia đình Kỳ vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong thời gian Kỳ đi điều trị bệnh, người bố bị nhồi máu cơ tim đột ngột qua đời. Thương con, sợ Kỳ không thể chịu thêm cú sốc lớn nên gia đình quyết định giấu. Cậu chỉ biết sự thật đau lòng vào hôm xuất viện về nhà. "Nhìn di ảnh bố với bàn thờ khói hương, em đau lòng, suy sụp, không thiết tha gì sống nữa", Kỳ nhớ lại kỷ niệm buồn.

Họ đã gặt hái được quả ngọt khi có 3 đứa con khỏe mạnh xinh xắn.

Cũng từ biến cố ấy, Kỳ từng rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, sống khép mình và có lúc nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. May mắn, gia đình đã kịp thời phát hiện, ngăn cản. Chỉ đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người mẹ gầy gò vì thương con, Nguyễn Bá Kỳ mới thực sự xốc lại tinh thần. Người mẹ đã không ngừng động viên, an ủi, mong con trai sống tốt quãng đời còn lại vì bản thân và gia đình. Chính lời nói đầy day dứt của mẹ đã thức tỉnh Kỳ, giúp anh dần từ bỏ suy nghĩ bi quan và nuôi quyết tâm sống có ích.

Không lâu sau, câu chuyện về chàng trai có hoàn cảnh đặc biệt ấy lan tỏa, chạm đến trái tim của nhiều người. Biết được hoàn cảnh của Kỳ, một cán bộ tỉnh Nghệ An thời điểm đó đã tặng anh một chiếc máy tính xách tay. Từ món quà quý giá này, Kỳ tự mày mò học các phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh và bắt đầu có thu nhập từ công việc đó. Khi đã thành thạo, anh mạnh dạn nhận thêm các công việc thiết kế website, làm marketing cho một số doanh nghiệp.

Cuộc đời của chàng trai từng nằm liệt giường bắt đầu rẽ sang một hướng khác từ năm 2010. Trong một lần tham gia diễn đàn “Cầu nối người khuyết tật”, anh Kỳ được một cô sinh viên quê Hà Tĩnh nhắn tin làm quen. Đó là chị Phan Thị Nga (SN 1990), khi ấy đang theo học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội và đi làm thêm.

Do bị liệt mọi sinh hoạt cá nhân anh Kỳ đều nhờ vợ và mẹ giúp đỡ.

Cảm phục nghị lực phi thường của chàng trai bại liệt, Nga nhắn tin hỏi thăm. Theo thời gian, tình cảm của họ ngày càng lớn dần. Cuối tháng 11/2011, Nga tìm về nhà Kỳ. Sau lần gặp gỡ ấy, cô sinh viên càng cảm phục nghị lực của chàng trai mình yêu, tình cảm cứ thế lớn dần.

Tuy nhiên, tình yêu của họ đã bị hai bên gia đình kịch liệt phản đối. Nhưng vượt qua mọi ngăn cấm, Nga vẫn kiên định với lựa chọn của con tim mình. Thấy con gái quyết tâm, người bố quyết định bắt xe đến nhà Kỳ để nhìn mặt chàng trai bị liệt mà con gái mình đòi sống chết để lấy. Chính cuộc gặp gỡ ấy đã tháo gỡ những nút thắt lo lắng trong lòng ông. Từ đó, ông quyết định cho con gái mình lấy chàng trai bại liệt.

Tháng 4/2012, đám cưới đặc biệt đã khiến vùng quê xôn xao, bất ngờ. Hình ảnh chú rể tật nguyền nằm trên xe lăn cất cao tiếng hát yêu đời, bên cạnh cô dâu trẻ đẹp xúng xính trong bộ váy cưới khiến nhiều người xúc động.

Nằm xe lăn hành nghề "cò" đất, kiếm tiền tỷ

Nhớ lại cuộc sống những ngày đầu mới lấy nhau, chị Nga cho biết "thời đó cuộc sống hai vợ chồng rất vất vả và thiếu thốn". Dù chồng luôn nỗ lực, nhận thêm việc nhưng những chi tiêu trong gia đình như đè nặng lên vai hai vợ chồng. Lúc này, chị quyết định vay mượn tiền mở quán tạp hóa nhỏ để kiếm sống. Vậy là, cứ vài tuần anh Kỳ lại nằm trên chiếc xe lăn vượt mười mấy cây số đi đến chợ Vinh để nhập hàng. Ngoài ra, vợ chồng anh còn làm thêm nghề buôn bán một số mặt hàng gia dụng, phục vụ nhu cầu của bà con trong làng.

Bước ngoặt kinh tế của gia đình biến chuyển từ khi anh được gia đình chia cho một phần tài sản sau bán đất. Với đầu óc nhanh nhạy, Kỳ đã có quyết định mà nhiều người bất ngờ khi dùng khoản tiền đó để đầu tư, buôn bán bất động sản. Qua thời gian, những thửa đất ấy ngày càng tăng giá khiến tài sản của gia đình càng tăng lên. Nhờ đó, vợ chồng anh Kỳ đã mua thửa đất rộng lớn với giá hơn 4 tỷ đồng và xây căn nhà khang trang, hiện đại gần 2 tỷ.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của anh Kỳ là một người vợ yêu mình vô điều kiện và những đứa con ngoan ngoãn.

Không chỉ đầu tư đất, Kỳ còn làm môi giới bất động sản. Nhiều người tò mò việc một người liệt giường lâu năm, cứng đơ như khúc gỗ sẽ hành nghề "cò đất" ra sao. Kỳ cười tươi rồi thị phạm bằng cách nhờ vợ bế lên xe lăn. Sau vài động tác dùng dây thun buộc cố định hai chân vào xe cho an toàn, Kỳ bấm nút điều khiển tự động trên xe. Chiếc xe lăn mượt mà giúp người đàn ông bại liệt dễ dàng đến thửa đất đang muốn rao bán.

Cơ ngơi tiền tỷ của gia đình anh Nguyễn Bá Kỳ.

Kỳ cười tươi bật mí, nhờ đầu tư đất và làm "cò" đất mà năm vừa rồi, anh kiếm được cả tỷ bạc, có kinh tế nuôi gia đình. Bên cạnh đó, công việc môi giới bất động sản cũng giúp anh Kỳ kiếm được nhiều hoa hồng. Nhờ uy tín của bản thân cùng với việc tận dụng thế mạnh marketing, những bài viết đăng bán đất của Kỳ dễ dàng tiếp cận được nhiều khách hàng. Có những vị khách ở tận Hà Nội vì tin tưởng Kỳ nên gửi đất nhờ anh đăng bán và đã giao dịch thành công. Anh vui vì kiếm được tiền và hạnh phúc khi được người xa lạ tin tưởng.

Sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu, vợ chồng anh Kỳ, chị Nga đã có quả ngọt mà bao người mơ ước. Đó là 3 đứa con chăm ngoan, xinh đẹp, cùng căn nhà khang trang, hiện đại. Chính nghị lực phi thường và sự nhanh nhẹn đã giúp họ xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Bạch Quang Vinh – Khối trưởng khối 8 cho biết, Nguyễn Bá Kỳ là người đàn ông nghị lực, có ý chí vươn lên. Nhờ nhanh nhạy trong kinh doanh bất động sản anh Kỳ đã xây được cho gia đình ngôi nhà nhiều người mơ ước và đặc biệt nuôi dạy mấy đứa con ngoan ngoãn.

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn