Dân mạng 'phát rét' với chàng trai Nghệ An buồn rầu đứng ngâm mình trong nước lạnh

Sáng ngày 1/12, nhiều người dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bỗng xôn xao khi chứng kiến một thanh niên không rõ vì nguyên nhân gì mà chỉ khoanh tay đứng giữa con kênh ô nhiễm giữa trời lạnh giá.

Sau khi thấy thanh niên có biểu hiện tâm lý bất ổn, một số người dân có mặt đã bất chấp thời tiết lạnh giá cộng với dòng nước ô nhiễm đã xuống tận nơi để khuyên can người thanh niên nên bình tĩnh và nên quay về với gia đình.

Tuy nhiên sau vài phút khuyên giải không hiệu quả, nhiều người có mặt đã buộc phải khống chế và áp giải thanh niên lên bờ sau đó bàn giao cho lực lượng chức năng.

Được biết, vào sáng xảy ra sự việc, thời tiết ở thành phố Vinh, Nghệ An có mưa và không khí khá rét nên việc chàng trai đứng dưới con kênh ô nhiễm đã khiến nhiều người đi đường không khỏi ngán ngẩm.

Người dân áp giải nam thanh niên lên bờ. Ảnh: Facebook



