Chàng trai Nghệ An đang gây bão: Xin việc 5 nơi liên tiếp đều bị từ chối vì bàn tay 7 ngón, đi Hàn Quốc về báo hiếu bố mẹ căn nhà to đùng

Nếu bạn là dân chơi tóp tóp, nhất định sẽ biết đến đoạn nhạc quen thuôc: "Gwenchana đing đíng đing đình đing" (dịch: Không sao cả) gây bão không chỉ ở Việt Nam, còn sang cả Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ca khúc đã chiếm lĩnh Top 1 BXH 50 bài hát thịnh hàng trên Spotify Hàn Quốc, và được nhiều ngôi sao đu trend như: NCT, Karina (aespa)... đạt 1 tỷ view (lượt xem) trên TikTok, có hơn 1,4 triệu video sử dụng nhạc nền ca khúc này.

Chủ nhân của đoạn nhạc bắt trend đó chính là 7dnight (tên thật: Ngô Tuấn Đạt, quê ở Nghệ An, SN 2001). Nếu nói câu chuyện bài hát viral của anh chàng rất kì diệu, thì đằng sau nó, cuộc đời của 7dnight cũng có rất nhiều điều khiến dân tình cảm động và ngưỡng mộ.

Chủ nhân ca khúc Không Sao Cả là anh chàng 7dnight.

Karina (aespa) cũng tham gia đu trend Gwenchana.

Trước khi đến với chương trình Rap Việt và có ca khúc Không Sao Cả, 7dnight từng trải qua quãng thời gian rất cơ cực. Anh chàng sinh ra trong một gia đình khó khăn, từng có quãng thời gian 7 năm làm việc cơ cực ở Hàn Quốc để trả nợ cho gia đình.

Con số 7 trong nghệ danh của anh tượng trưng cho 7 ngón tay của nam rapper. Ông nội và ông ngoại của 7dnight từng tham gia quân ngũ và nhiễm chất độc màu da cam, do đó anh sinh ra đã bị khiếm khuyết ở bàn tay trái. Cuộc đời anh gắn với số 7 từ đó.

Khiếm khuyết về cơ thể khiến 7dnight rất mặc cảm. "Lúc đi học, có nhiều bạn trêu chọc nên tôi thường đút bàn tay trái vào túi quần để che đi sự tự ti. Học hết cấp 3, tôi sang Hàn Quốc. Đã có thời gian, nỗi sợ lớn nhất của tôi là đi xin việc tại các quán ăn, nông trường. Khi đó, tôi luôn đeo găng tay lao động để che đi khuyết điểm", anh tâm sự.

7dnight từng có quãng thời gian khó khăn khi bàn tay khiếm khuyết, quyết tâm sang Hàn Quốc kiếm tiền trả nợ cho gia đình.

Quãng thời gian 7 năm đi làm trả nợ 7dnight có rất nhiều niềm vui, lẫn nước mắt.

Tâm sự trong chương trình Xuân Hi Vọng, 7dnight cho hay, trong 2 tháng đầu khi mới sang Hàn Quốc, anh đi xin việc 5 nơi thì cả 5 nơi đều từ chối khi nhìn thấy bàn tay trái của anh lúc tháo găng. Đó là thời điểm anh thấy ghét bản thân nhất.

"Mình rất mong và tham vọng, đặt ra mục tiêu kiếm nhiều tiền về cho gia đình. Mình xách valo lên và đi. Trong một đêm đấy, mình xin liên tiếp 5 nơi, nhưng cả 5 nơi đều từ chối. Đó cũng là lúc tuyệt vọng nhất, mình ý thức bản thân phải cố gắng gấp 2-3 lần người khác nhưng vẫn không được. Mình không có tiền di chuyển về nhà, phải lang thang từ chỗ làm để về KTX trong trường, cách tầm 8-10 km.

Mình tự đặt ra một nghìn câu hỏi trong đầu. Làm như thế còn chưa đủ à? Mình thấy bản thân giống như 1 con cá đang bơi ngược dòng. Tương lai mù mịt quá, không biết ngày mai đi đến đâu", 7dnight tâm sự về quãng thời gian mới sang Hàn Quốc.

7dnight khi làm công việc lao động ở Hàn Quốc.

Sau khi tốt nghiệp xong, 7dnight cầm bằng tốt nghiệp đi xin việc. Nhưng khi những người sếp thấy bàn tay của 7dnight thì đều lắc đầu và hẹn "đi về nhé, mai tôi gọi".

"Mình cảm thấy xong rồi, toang rồi, bao nhiêu năm phấn đấu để cầm được cái bằng. Đến lúc mình vừa chấp nhận đôi tay của mình, thì suy nghĩ này đánh bật mình. Mình có cố gắng đến đâu thì nó vẫn thế. 2 tháng dài mà như 20 năm tuyệt vọng. Rất nhiều suy nghĩ khiến mình ghét bỏ bản thân. Đó cũng là quãng thời gian mình ghét bỏ bản thân nhất", 7dnight tâm sự.

Nhưng cũng vì sự nghèo đói đeo bám nên khiến 7dnight thức tỉnh. Và cũng vì tình yêu gia đình, mong muốn bố mẹ có cuộc sống tốt hơn đã khiến 7dnight không thể bỏ cuộc.

Tình yêu gia đình đã khiến 7dnight thức tỉnh và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn khi ở nước ngoài.

Mặc dù gia đình nghèo khó, nhưng 7dnight vẫn rất yêu ba mẹ, yêu một gia đình nhiều tình thương. Anh yêu cái tính nết nóng tính và cọc cằn của bố khi ở bên ngoài bươn chải với xã hội, nhưng khi về nhà lại dịu dàng với người thân.

"Mình chỉ nghĩ thương bố mẹ thì phải suy nghĩ lại đi, không ở mãi một chỗ được như thế", 7dnight quyết tâm.

Câu hát "Gwenchana" cũng gắn liền rất nhiều với cuộc sống của anh. Anh chàng nhớ lại về một kỉ niệm khi ở bên Hàn Quốc: "Có một bà cô nhìn thấy cái tay của mình thì nói 1 câu: "Bạn rất ngầu. Không sao cả (Gwenchana)". Sau khi nghe được câu đó mình cảm thấy rất tràn trề động lực luôn. Dù có chuyện gì thì cũng không sao cả!".

Sau đó, anh chàng làm rất nhiều công việc khác nhau. Miễn là công việc làm ra tiền thì đều làm hết. Như làm xây dựng, công xưởng, đồng áng, quán hàng, rửa bát, chạy bàn...

Giờ đây, gia đình 7dnight đã khang trang hơn rất nhiều.

Và cũng chính lúc đó, âm nhạc là thứ giúp 7dnight giải toả cảm xúc. Do phải làm việc liên tục 12-14 tiếng/ngày nên 7dnight thường phải lén ông chủ, trốn vào nhà vệ sinh để ghi tạm idea viết nhạc. Đó cũng là lý do cho đến tận bây giờ, anh chàng vẫn giữ thói quen viết nhạc trong nhà vệ sinh.

Suốt 7 năm dài đằng đẵng đó, 7dnight chưa từng về thăm nhà gặp cha mẹ lần nào. Bởi vì 7dnight không muốn đối diện với gia đình khi sau ngần ấy năm mà không có thành tựu gì cả.

Đến khi 7dnight chấp nhận bản thân, quay trở lại Việt Nam thì anh chàng mới thấy được: Đây rồi, quê nhà của mình đây rồi, sướng rồi!

Căn nhà khang trang ở Nghệ An là thành quả 7 năm đi làm vất vả ở nước ngoài của 7dnight và mẹ.

Sau khi 7dnight tham gia Rap Việt và có bài hát viral, cuộc sống của anh chàng đã khấm khá hơn. Và một điều đáng tự hào hơn cả, 7dnight đã xây lại được nhà cho ba mẹ, từ số tiền tích cóp sau 7 năm đi làm nơi xứ người.

"Nhà mình mới xây lại, từ lúc về Việt Nam đến giờ đó. Đây cũng là thành quả lao động của mình và mẹ sau bao năm lao động vất vả ở nước ngoài. Chứ trước đó ngôi nhà lụp xụp, mưa dột luôn", 7dnight tâm sự trong một video giới thiệu về căn nhà khang trang của mình ở Nghệ An.

Âm nhạc đã khiến 7dnight tự tin hơn và tìm được chính mình. Hiện tại anh cảm thấy rất thoải mái, không còn mặc cảm với khiếm khuyết của cơ thể. "Từ những ngày đầu làm nhạc, mình luôn muốn truyền tải năng lượng tích cực và xem đó là sứ mệnh", anh chàng nói.

