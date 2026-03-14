“Na Đắc Kỷ” sa lưới sau gần 5 năm trốn truy nã

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Phạm Thùy Trang Đài (tức "Na Đắc Kỷ", SN 1993, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đài là đối tượng bị truy nã trong vụ hỗn chiến xảy ra trước quán karaoke tại quận Bình Tân cách đây gần 5 năm.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 29/4/2021, Đài cùng V.T.L (SN 2002, quê Cà Mau) và một số người bạn đi ăn ốc trên đường Hồ Văn Long, quận Bình Tân. Trong lúc ngồi ăn, L. kể lại việc bị Võ Yến Linh (SN 2002, quê Cà Mau) gây khó dễ khi làm tiếp viên tại quán karaoke Victory.

Phạm Thùy Trang Đài, tức "Na Đắc Kỷ" đã bị bắt giữ sau gần 5 năm trốn truy nã.

Bức xúc thay cho bạn, Đài cùng nhóm của L. đến quán karaoke này để tìm Linh giải quyết mâu thuẫn. Khi đến trước quán karaoke Victory trên đường Hồ Văn Long, nhóm của Đài thấy Linh đang đứng trước sảnh cùng Nguyễn Lê Huy và một số người khác. Lập tức, L. và Đài lao vào đánh Linh dẫn đến xô xát giữa hai nhóm. Hai bên sử dụng gậy bóng chày và nhiều hung khí tấn công nhau khiến nhiều người bị thương.

Các nạn nhân được đưa đến Phòng khám Đa khoa An Bình cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Quân y 175 điều trị. Trong đó, anh Nguyễn Lê Huy được xác định có tỷ lệ thương tích 14%.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Phạm Thùy Trang Đài về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Đài đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Đài và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phú Lữ