Truy nã người phụ nữ lừa đảo “mang thai hộ”, chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Phan Thị Trang (SN 1990; thường trú tại xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Phan Thị Trang đã đưa ra thông tin gian dối về việc có thể tìm được người mang thai hộ cho bị hại. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Quyết định truy nã đối tượng Phan Thị Trang

Căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 11/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 11/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục ra quyết định truy nã bị can đối với Phan Thị Trang để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đến đối tượng Phan Thị Trang cần nhanh chóng thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0982.556.282, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời giải quyết theo quy định pháp luật.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn