Mỹ: Nổ súng tại bang North Carolina, ít nhất 3 người thiệt mạng

Cảnh sát được triển khai tại hiện trường một vụ nổ súng ở Mỹ. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tối 28/9 tại quán bar ven sông ở thành phố Southport, bang North Carolina của Mỹ.

Cảnh sát cho biết đang thẩm vấn nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng tại quán American Fish Company.

Giới chức thành phố kêu gọi người dân tránh xa khu vực này và ở trong nhà trong khi nhà chức trách tiến hành cuộc điều tra.

Southport nằm gần cửa sông Cape Fear, cách thành phố Wilmington khoảng 50 km về phía Nam.

Thời gian gần đây, số vụ nổ súng gia tăng nhằm vào nhiều địa điểm vốn thường được coi là an toàn như các quán bar, nhà hàng, trung tâm mua sắm, trường học và nhiều địa điểm khác ở Mỹ.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive, từ đầu năm đến nay, ít nhất 320 vụ xả súng xảy ra tại nước này./.

Tác giả: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: vietnamplus.vn