"Mưu kế" của tỷ phú Hồng Kông Chu Lập Cơ giúp Trương Mỹ Lan "rút ruột" tiền tại ngân hàng SCB

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Trong vụ án, ông Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ), Chủ tịch HĐQT Công ty (Đầu tư Times Square) bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Ông Chu Lập Cơ là chồng bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị can mang quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc), là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị (có 99,26% cổ phần) của Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam (tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng Trường Thời Đại Việt Nam).

Bị can Chu Lập Cơ cùng với Trương Mỹ Lan tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án Tòa nhà Times Square, với chức năng là Khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất 22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chu Lập Cơ được vợ trao đổi, đề nghị lấy tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định tại ngân hàng SCB. Theo đó, đối với công trình tòa nhà Time Square, Cơ đồng ý để Trương Mỹ Lan và Tập đoàn VTP thực hiện các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, huy động vốn, vay vốn Ngân hàng SCB để thực hiện.

Do đó, năm 2009 -2012, Cơ đã thống nhất với Trương Mỹ Lan sử dụng tài sản quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Tòa nhà Time Square do Công ty CP Đầu tư Times Square sở hữu để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định để có tiền đầu tư dự án Times Square và sử dụng cho mụcđích riêng của Lan.

Vợ chồng bị can Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ.



Sau đó, Cơ với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square ký các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết chấp thuận việc thế chấp, bảo lãnh cho các khoản vay do Lan chỉ đạo tại Ngân hàng SCB.

Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 12/2012 đến 12/2014, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, Tập đoàn VTP và Công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập các hồ sơ vay vốn “khống” để giải ngân cho 73 khoản vay khống của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm.

Đến năm 2017, do các khoản nợ đến hạn, nên Cơ tiếp tục ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông của Công ty Times Square, để đảm bảo đối với dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB.

Chu Lập Cơ khai nhận ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của Lan, không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký khống các thủ tục, hợp thức hoá hồ sơ vay vốn cho vợ gây thiệt hại hơn 39.000 tỷ đồng (tiền gốc và tiền lãi vay) của Ngân hàng SCB.

Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, cơ quan điều tra xác định, Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng, sau khi trừ hơn 30.000 tỷ đồng giá trị tài sản đảm bảo. Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài hành vi trên, vợ chồng Chu Lập Cơ, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố để điều tra về tội "Rửa tiền" nhưng việc này được tách hồ sơ, xử lý ở giai đoạn sau vụ án.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn