Campuchia trục xuất 457 công dân Trung Quốc và Việt Nam liên quan lừa đảo trực tuyến

Nhóm đối tượng người Trung Quốc được hồi hương bằng chuyến bay chuyên dụng từ sân bay quốc tế Techo - Ảnh: GDI

Theo báo Khmer Times ngày 18-5, Tổng cục Di trú Campuchia (GDI) vừa trục xuất 457 công dân Trung Quốc và Việt Nam do liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

GDI cho biết chiến dịch được triển khai liên tiếp trong ba ngày, từ 14 đến 16-5, theo chỉ thị trực tiếp của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng GDI Sok Veasna, các lực lượng điều tra và thực thi pháp luật của cơ quan này đã tiến hành trục xuất các đối tượng tình nghi.

Nhóm người bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động gian lận công nghệ cao - thường gọi là lừa đảo trực tuyến - cũng như vi phạm quy định về cư trú và lao động bất hợp pháp tại Campuchia.

Trong số 457 người bị trục xuất, 330 công dân Trung Quốc (trong đó có 8 phụ nữ) được hồi hương bằng chuyến bay chuyên dụng từ sân bay quốc tế Techo.

127 công dân Việt Nam còn lại (trong đó có 36 phụ nữ) bị áp giải qua cửa khẩu quốc tế Meun Chey.

Đợt trấn áp này nằm trong chính sách thực thi pháp luật triệt để của Thủ tướng Hun Manet, do Bộ Nội vụ dẫn đầu, nhằm xóa sổ các mạng lưới tội phạm mạng và hang ổ lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc.

Chính phủ Campuchia một lần nữa khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc đấu tranh, xử lý các loại tội phạm công nghệ cao.

Đồng thời, nhà chức trách cũng chú trọng giải cứu các nạn nhân bị lừa gạt hoặc buôn bán, ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến, bảo đảm đưa họ hồi hương an toàn.

Nhóm đối tượng người Việt Nam được áp giải qua qửa khẩu quốc tế Meun Chey - Ảnh: GDI

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn