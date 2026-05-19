Hàn Quốc khởi tố 6 cựu quan chức NIS liên quan vụ thiết quân luật

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Cho Tae Yong. (Nguồn: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc tiếp tục khởi tố cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Cho Tae Yong cùng 5 cựu quan chức khác của NIS với cáo buộc liên quan đến hành vi nổi loạn trong vụ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật hôm 3/12/2024.

Theo nhóm công tố đặc biệt, do công tố viên Kwon Chang Young đứng đầu, 6 người bị cáo buộc đã thực hiện các nhiệm vụ chủ chốt phục vụ cho kế hoạch thiết quân luật bị cho là vi hiến.

Theo đó, nhóm điều tra đã khám xét trụ sở NIS hồi tháng Tư và thẩm vấn khoảng 40 quan chức. Trong quá trình điều tra, nhóm công tố viên phát hiện ông Cho Tae Yong đã triệu tập các cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao của NIS sau khi gặp Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Nhóm điều tra đặc biệt cũng đã phát hiện dấu hiệu cho thấy NIS đã liên hệ với các cơ quan tình báo Mỹ sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật nhằm đưa ra thông điệp biện minh cho biện pháp khẩn cấp này.

Cựu Giám đốc NIS Cho Tae Yong đang bị tạm giam sau khi bị bắt và truy tố hồi tháng 11/2025 với cáo buộc không báo cáo kế hoạch thiết quân luật cho Quốc hội Hàn Quốc.

Ngoài ông Cho Tae Yong, cựu Phó Giám đốc NIS Hong Jang Won cũng bị triệu tập thẩm vấn trong tuần này.

Trong diễn biến liên quan, nhóm công tố đặc biệt trước đó đã khám xét nhà riêng và văn phòng của cựu Phó cố vấn an ninh quốc gia Kim Tae Hyo với nghi vấn ông này đã giải thích tính hợp pháp của lệnh thiết quân luật với các đồng minh lớn thông qua Bộ Ngoại giao Hàn Quốc./.

Tác giả: Khánh Vân

Nguồn tin: vietnamplus.vn