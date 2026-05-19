Bước ngoặt cuộc đời của nữ sinh bị kẻ hiếp dâm tấn công khi ngủ

Kimberly đang bị một gã đàn ông lạ mặt đè lên người, giữ chặt. Hắn bảo cô không được nói gì rồi ấn mặt cô xuống gối. "Đó là khoảnh khắc thời gian dường như đóng băng", Kimberly nhớ lại.

Trước ngày 12/5/2006, Kimberly, 20 tuổi, sinh viên năm ba ngành tiếp thị và quảng cáo tại Đại học Northern Colorado, cùng bạn bè trong hội nữ sinh thuê một căn hộ ngoài khuôn viên trường ở Greeley. Cô không quá bận tâm đến việc căn hộ nằm ở tầng trệt và chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó sẽ lợi dụng cửa sổ mở để lẻn vào cưỡng hiếp mình.

Kimberly biết điều gì sắp xảy ra và muốn chạy trốn trong tuyệt vọng, van xin kẻ tấn công cho đi vệ sinh, cố bịa chuyện bị bệnh lây qua đường tình dục, để rồi nhận ra rằng mình không thể chống trả để thoát thân.

Trong quá trình bị lạm dụng, Kimberly không nhìn thấy rõ khuôn mặt của kẻ tấn công vì hắn đã trùm áo lên đầu cô. Suốt hai tiếng đồng hồ tiếp theo, cô luôn tự hỏi "liệu cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế này sao?", nhưng đồng thời cũng nhắc nhở bản thân phải tập trung.

Qua những cái nhìn rời rạc thoáng qua lớp vải che mắt, Kimberly cố gắng ghi nhớ từng chi tiết về kẻ tấn công. Sau khi hành hung, hắn có vẻ hối hận và ở lại nói chuyện. Kimberly không khóc, cũng không hoảng loạn, chỉ lắng nghe và cất giữ mọi thứ vào trong đầu. Cuối cùng, hắn bỏ đi sau khi hứa hẹn một cách kỳ lạ rằng sẽ quay lại và "làm điều gì đó tốt đẹp" cho cô.

Ngay sau khi hắn bỏ trốn, Kimberly gọi 911. Cô được đưa đến bệnh viện để lấy mẫu ADN làm bằng chứng, sau đó mất hàng giờ kể lại những chi tiết về vụ cưỡng hiếp.

Khoảng ba tuần sau, cảnh sát Greeley bắt giữ một người đàn ông vì chụp ảnh khiêu dâm phụ nữ tại bể bơi. Khi cảnh sát cho nghe giọng hắn để nhận dạng, Kimberly "toàn thân cứng đờ vì sợ hãi".

Kimberly Corban sau cơn co giật trong quá trình xét xử vụ án. Ảnh: People

Ký ức của Kimberly về giọng nói và ADN mà cô lưu giữ đã giúp xác nhận Ronnie Pieros, 24 tuổi, chính là kẻ hiếp dâm. Gã này bị phát hiện đã theo dõi Kimberly trong một tuần trước khi tấn công, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều nội y nữ, ảnh chụp vòng ba của phụ nữ khi khám xét nhà hắn.

Vụ việc khiến Kimberly bị co giật do chấn thương tâm lý và phải chuyển về nhà sống cùng gia đình, ngủ giữa bố mẹ, "giống như một đứa trẻ sợ con quái vật dưới gầm giường".

Ngày 8/6/2007, Ronnie bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội sau chỉ một giờ nghị án. Kimberly đã ra làm chứng chống lại hắn nhưng vẫn giữ kín danh tính.

Ngày 5/9/2007, Ronnie bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 24 năm. Cùng ngày, Kimberly quyết định công bố tên mình để lên tiếng thay mặt cho các nạn nhân bị cưỡng hiếp khác. "Vụ việc đó đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời tôi. Tôi công khai tên tuổi và giành lại sức mạnh của mình", cô nói.

Kimberly nhanh chóng quay lại trường học, chuyển ngành và lấy bằng thạc sĩ về luật hình sự. Cô được đào tạo để trở thành người bảo vệ quyền lợi nạn nhân cho Sở Cảnh sát Greeley, vận dụng kinh nghiệm để giúp đỡ những phụ nữ khác.

Kimberly Corban nhìn về phía Ronnie Pieros khi phát biểu trong phiên tòa tuyên án năm 2007. Ảnh: Greeley Tribune

Trong một tình tiết bất ngờ như phim truyền hình, nhiều năm sau, Kimberly kết hôn với Michael Rourke, công tố viên tại Văn phòng ủy viên công tố hạt Weld từng được giao phụ trách vụ án của cô năm xưa.

Sau vụ việc, hai người mất liên lạc nhưng thi thoảng vẫn gặp mặt tại các cuộc mít tinh và sự kiện cộng đồng. Năm 2012, Kimberly được thuê để giúp tạo ra một chương trình chuyển hướng xử lý tội phạm nhẹ dành cho người trưởng thành tại Văn phòng ủy viên công tố hạt Weld. Cả hai đã nối lại liên lạc và dần nảy sinh mối quan hệ sâu sắc hơn. Họ kết hôn năm 2018.

Kimberly hiện theo đuổi công việc diễn thuyết, vận động đối xử với nạn nhân bị tấn công tình dục bằng sự cảm thông thay vì hoài nghi, phát triển và tiếp thị cho một trung tâm hỗ trợ nạn nhân. Theo thống kê, khoảng 26% nữ sinh viên từng bị hiếp dâm hoặc tấn công tình dục, và theo nhóm chống bạo lực tình dục RAINN, chưa đến 30% trong số những phụ nữ đó đủ can đảm tố cáo.

Buổi sáng kinh hoàng đó vẫn ám ảnh Kimberly, khiến cô quyết tâm sử dụng câu chuyện của mình để cải thiện cách cảnh sát và hệ thống tư pháp ứng phó với các vụ tấn công tình dục và để trao quyền cho những người sống sót.

"Chúng tôi được gọi là 'những người sống sót' bởi không phải ai trong chúng tôi cũng sống sót. Đối với một người vừa trải qua điều có lẽ là tồi tệ nhất trong cuộc đời, việc có một người sống sót khác ngồi đối diện và nói 'Tôi tin bạn' có thể cứu vớt họ", Kimberly, hiện 40 tuổi, nói.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net