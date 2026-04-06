Mua xe điện cũ cần lưu ý gì để tránh rủi ro, chi phí cao?

Việc mua xe điện đã qua sử dụng đòi hỏi kiểm tra kỹ hơn xe xăng, do giá trị phụ thuộc lớn vào pin và hệ thống điện tử. Yếu tố quan trọng nhất là tình trạng pin, cần xem báo cáo “State of Health” và so sánh quãng đường thực tế với thông số ban đầu; pin còn khoảng 80% được xem là chấp nhận được.

Ngoài ra, người mua nên đánh giá phạm vi hoạt động phù hợp nhu cầu, kiểm tra khả năng sạc và hạ tầng trạm sạc. Các tính năng điện tử như hỗ trợ lái, phanh tái tạo, cổng sạc và hệ thống điều khiển cũng cần vận hành ổn định.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra đầy đủ phụ kiện sạc đi kèm để tránh phát sinh chi phí, đồng thời xem xét lịch sử bảo dưỡng, cập nhật phần mềm và tình trạng tổng thể của xe. Việc kiểm tra toàn diện giúp người mua tránh rủi ro và đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài.

Tác giả: Văn Chế

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường