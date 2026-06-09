Ôtô điện được miễn lệ phí trước bạ lần đầu đến hết 2030

Ngày 8/6, Chính phủ ban hành Nghị định 202 sửa đổi Nghị định 10/2022 về lệ phí trước bạ. Theo đó, ôtô điện chạy pin sẽ được áp mức lệ phí trước bạ 0% đến hết năm 2030. Việc phân loại ôtô điện chạy pin theo quy định của Bộ trưởng Xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027 và thay thế các nghị định hiện hành về lệ phí trước bạ.

Thực tế, theo Nghị định 10/2022, xe chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu 0% đến 2025. Sau đó, mức thu bằng 50% so với ôtô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Cuối tháng 2/2025, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian áp dụng mức thu 0% đến hết tháng 2/2027. Như vậy, mức lệ phí trước bạ ưu đãi tối đa được kéo dài thêm hơn 3 năm so với quy định hiện hành.

Ôtô điện đang sạc pin. Ảnh: VGP

Bộ Tài chính cho biết việc giảm lệ phí trước bạ nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, cung ứng và kích thích người tiêu dùng sử dụng xe điện.

Nhà điều hành cho biết những năm gần đây, đặc biệt đến 2025, thị trường ôtô điện toàn cầu đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tốc độ, trở thành một phần trọng yếu của ngành công nghiệp ôtô thế giới. Năm 2025, doanh số xe điện có thể vượt 20 triệu xe (chiếm hơn 25%), tăng khoảng 3 triệu chiếc so với một năm trước đó.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ như các trạm sạc công cộng cũng đang được mở rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thực tế. Các quốc gia trên thế giới có xu hướng hạn chế hoặc loại bỏ dần phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời khuyến khích phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch.

Bộ Tài chính cũng dẫn kinh nghiệm thế giới cho thấy chính sách lệ phí trước bạ là công cụ phổ biến nhằm giảm bớt rào cản về chi phí tiếp cận ban đầu cho người sử dụng.

Tác giả: Phương Dung

Nguồn tin: vnexpress.net