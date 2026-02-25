Geely Việt Nam triển khai chương trình lì xì khai xuân 2026 cho khách hàng mua xe

Mỗi khách hàng khi hoàn tất giao dịch trong giai đoạn từ ngày 17/2/2026 đến hết ngày 3/3/2026 sẽ nhận được một phần lộc xuân trị giá 2.026.000 VNĐ từ Geely. Đây không chỉ là một con số tài chính đơn thuần mà còn mang hàm ý gắn liền với năm hiện tại, tạo nên một sự kết nối đặc biệt giữa chủ nhân và chiếc xe mới.

Điều kiện và điều khoản áp dụng chương trình

Để đảm bảo tính minh bạch và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho tất cả khách hàng, chương trình lì xì khai xuân được áp dụng với những quy định cụ thể và rõ ràng. Đối tượng nhận ưu đãi là những khách hàng cá nhân hoặc tổ chức tiến hành ký hợp đồng mua xe mới và hoàn tất thủ tục xuất hóa đơn trong thời gian diễn ra chương trình. Việc giới hạn thời gian trong vòng hai tuần đầu sau Tết giúp các đại lý tập trung tối đa nguồn lực để phục vụ chu đáo cho những khách hàng có quyết định mua sắm sớm nhất. Quy trình này được thiết kế tối giản để người mua xe có thể nhận lộc xuân ngay khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cơ bản.

Về quy định tính giao dịch, chương trình nhấn mạnh vào tính độc lập và trực tiếp nhằm bảo vệ quyền lợi công bằng cho mọi chủ nhân tương lai. Mỗi giao dịch mua xe chỉ được áp dụng mức lì xì một lần duy nhất và không được cộng dồn với các hình thức khuyến mãi khác nếu không có quy định riêng biệt. Bên cạnh đó, để đảm bảo lộc xuân được chia sẻ rộng rãi đến cộng đồng, mỗi khách hàng tương ứng với một chiếc xe sẽ chỉ nhận được ưu đãi một lần trong suốt chiến dịch. Những điều khoản này giúp quy trình bàn giao xe và trao lộc diễn ra nhanh chóng, tránh các sai sót không đáng có và tạo tâm thế thoải mái cho người mua xe ngay từ những bước đầu tiên tại showroom.

Khám phá các dòng xe nổi bật đang được ưu đãi

Tâm điểm của chương trình ưu đãi lần này là những dòng SUV đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu từ di chuyển đô thị đến khẳng định đẳng cấp cá nhân. Geely Coolray tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu SUV đô thị thời thượng dành cho những người trẻ năng động và yêu công nghệ. Với thiết kế táo bạo cùng khả năng vận hành linh hoạt, mẫu xe này trở thành sự lựa chọn ưu tiên cho những chuyến đi du xuân trong thành phố hay các chuyến dã ngoại ngắn ngày.



Trong khi đó, Geely Monjaro lại mang đến một định nghĩa khác về quyền lực và sự sang trọng trong phân khúc D-SUV. Mẫu xe này thu hút đối tượng khách hàng thượng lưu nhờ không gian nội thất tinh tế và các tính năng an toàn vượt trội, xứng đáng là biểu tượng của sự thành đạt đầu năm mới.

Không dừng lại ở các dòng xe xăng truyền thống, xu hướng điện hóa cũng được ưu tiên với sự góp mặt của Geely EX5. Đây là mẫu xe đại diện cho tầm nhìn tương lai, giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận gần hơn với lối sống xanh và bền vững. Việc đưa EX5 vào danh sách ưu đãi cho thấy sự nhạy bén của thương hiệu trước làn sóng chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Mỗi dòng xe đều mang một cá tính riêng, nhưng tất cả đều chia sẻ chung một tiêu chuẩn về chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm lái thông minh. Khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy một người bạn đồng hành phù hợp với mục đích sử dụng và phong cách sống của mình trong bộ sưu tập SUV đa dạng này.



Hướng dẫn nhận lộc xuân nhanh chóng và chính xác

Để không bỏ lỡ cơ hội nhận lộc xuân đầu năm, khách hàng nên chủ động liên hệ với hệ thống đại lý chính hãng gần nhất để được tư vấn chi tiết về từng dòng xe. Đội ngũ chuyên viên sẽ hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về thông số kỹ thuật, cũng như cập nhật tình trạng kho xe thực tế để đảm bảo thời gian giao xe đúng kế hoạch. Việc đặt lịch hẹn lái thử trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là bước quan trọng để khách hàng cảm nhận thực tế sự khác biệt về công nghệ và cảm giác lái. Đây cũng là dịp để người mua tìm hiểu sâu hơn về các chính sách hậu mãi và bảo hành dài hạn mà thương hiệu cam kết.

Hy vọng với những thông tin trên, độc giả sẽ có thêm lựa chọn cho hành trình mới của mình. Để tìm hiểu chi tiết về các dòng xe và chương trình ưu đãi, khách hàng có thể truy cập website chính thức của Geely Việt Nam hoặc ghé thăm các showroom để được phục vụ tốt nhất.

