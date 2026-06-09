Tiểu thương chọn VinFast EC Van: Không còn đau đầu vì tiền nhiên liệu mỗi tháng

Tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi tháng

Với các tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ, chi phí vận chuyển luôn là một trong những khoản chi lớn và khó tối ưu trong quá trình kinh doanh. Từ tiền nhiên liệu đến bảo dưỡng định kỳ, mỗi kilomet vận hành đều ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận. Đây cũng là lý do nhiều hộ kinh doanh bắt đầu tìm đến những phương tiện có chi phí khai thác thấp hơn rõ rệt như VinFast EC Van.

Theo reviewer Minh Phương (Chủ kênh YouTube Phương Cào Xe), EC Van đang tạo lợi thế lớn cho các tiểu thương nhờ việc được miễn phí sạc pin (20 lần/tháng) đến hết ngày 10/2/2029, giúp tiết kiệm hàng triệu đồng tiền nhiên liệu mỗi tháng.

“Với các doanh nghiệp vận tải, việc chuyển sang EC Van sẽ giúp các hộ kinh doanh tiết kiệm được 15 - 20% chi phí vận hành hằng tháng và thu về lợi nhuận lớn”, reviewer này nhấn mạnh.

Hiệu quả kinh tế của EC Van được thể hiện rõ qua trải nghiệm thực tế của những tài xế đã đưa xe vào khai thác. Anh Bùi Quốc Dũng (Quảng Ninh), một tài xế đang vận doanh EC Van qua ứng dụng giao hàng, cho biết sau khi trừ các khoản thuế, phí từ nền tảng giao vận, thu nhập thực nhận của anh vẫn đạt gần 1 triệu đồng mỗi ngày. Theo anh Dũng, mức thu nhập này đến từ việc tối ưu đồng thời chi phí vận hành và khả năng khai thác xe. Thực tế, nhiều tài xế khác còn cho biết doanh thu có thể cao hơn đáng kể nếu chủ động sắp xếp lịch trình giao hàng, tận dụng tốt thời gian vận doanh và xây dựng kế hoạch sạc pin hợp lý.

Bên cạnh hiệu quả khai thác, EC Van còn tạo sức hút nhờ chi phí sở hữu dễ tiếp cận. Dù giá niêm yết ở mức 285 triệu đồng, song nhờ chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho ô tô điện từ Chính phủ, cộng hưởng cùng mức ưu đãi 6% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và chương trình “Mùa hè rực rỡ - VINFASCINATION” với mức giảm 2% giá trị xe, chi phí lăn bánh thực tế của mẫu van điện này chỉ còn khoảng 262 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng có thể tiếp cận xe với 0 đồng vốn ban đầu thông qua phương án trả góp, lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu.

Nhờ được hỗ trợ ngay từ khâu mua xe, đồng thời giảm chi phí trong quá trình khai thác, nhiều hộ kinh doanh đã rút ngắn được thời gian thu hồi vốn. Nguồn lực cũng được tối ưu để xoay vòng hàng hóa, mở thêm đơn hoặc đầu tư cho hoạt động kinh doanh khác.

Thiết kế nhỏ xinh, vận hành linh hoạt

Không chỉ chinh phục khách hàng bằng lợi ích kinh tế, VinFast EC Van còn được giới chuyên môn đánh giá là mẫu xe “đo ni đóng giày” cho khu vực đô thị. Ẩn sau vẻ ngoài nhỏ gọn, linh hoạt len lỏi qua từng con phố là một khoang chứa hàng dung tích lên tới 2.600 lít, tải trọng 650 kg.

“Đây là chiếc xe phù hợp với người kinh doanh vận tải nội đô, chuyên chở hàng trên các tuyến cố định và có thể sắp xếp lịch trình cụ thể để chủ động thời gian sạc pin”, reviewer Nguyễn Trường Thành (kênh YouTube Gearup) đánh giá.

Không dừng lại ở khả năng chở hàng, EC Van còn mang đến trải nghiệm vận hành khác biệt so với những mẫu xe van động cơ đốt trong truyền thống vốn nổi tiếng ồn ào, rung lắc, ám mùi. Anh Nguyễn Hữu Lộc, tài xế chuyên vận chuyển nguyên liệu cho các quán ăn tại Hà Nội, cho biết điều anh thích nhất là cảm giác lái nhẹ nhàng trên EC Van.

“Hằng ngày tôi phải đưa hàng vào nhiều tuyến ngõ nhỏ. Với EC Van, xe phản hồi chân ga nhanh, không phải liên tục ghì côn hay chuyển số nên lái nhàn hơn rất nhiều. Chạy cả ngày vẫn thấy thoải mái, thậm chí vợ tôi cũng có thể cầm lái dễ dàng”, anh Lộc chia sẻ.

Theo anh Lộc, khoang lái của EC Van cũng tạo cảm giác dễ chịu hơn so với những chiếc xe tải nhỏ anh từng sử dụng. Điều hòa làm mát nhanh, hệ thống giải trí đầy đủ cùng màn hình hiển thị sắc nét giúp những giờ làm việc trên xe trở nên thoải mái hơn.

Sự kết hợp giữa chi phí vận hành thấp, khả năng chở hàng thực dụng và trải nghiệm lái dễ chịu đang giúp EC Van trở thành “vũ khí sinh lời” cho các hộ kinh doanh, đơn vị giao nhận và tài xế vận tải đô thị.

Tác giả: Lê Đình Sơn

Nguồn tin: 1thegioi.vn