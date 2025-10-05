Nghệ An: Dông lốc làm đổ sập hai ngôi nhà kiên cố ở xã biên giới, nhiều nhà bị tốc mái

Những ngôi nhà kiên cố của các gia đình bị đổ sập do dông lốc.



14 giờ cùng ngày, trên địa bàn xã biên giới Thông Thụ bất ngờ xảy ra mưa lớn kèm gió lốc mạnh.

Chỉ trong thời gian ngắn, đợt dông, lốc đã làm sập hai ngôi nhà kiên cố của hộ gia đình ông: Vi Văn Thắng và Hà Văn Huyền (bản Mường Piệt), may mắn không có thiệt hại về người. Cùng với đó, nhiều ngôi nhà khác cũng bị hư hỏng, tốc mái.

Một số ngôi nhà khác bị hư hỏng, tốc mái.



“Hiện tại, đồng chí Lương Thị Hồng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã đến động viên các hộ dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả", đồng chí Nguyễn Thị Hoài cho biết.

Trong đợt mưa bão số 10, xã Thông Thụ chịu hậu quả nặng nề về công trình nhà nước, tài sản nhân dân. Trong đó, tuyến quốc lộ 48 bị sạt lở nghiêm trọng.

