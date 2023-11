Miền Tây Nghệ An phát huy lợi thế và tiềm năng để thu hút đầu tư

Với diện tích tự nhiên vùng lên đến trên 13,728 triệu km2, dân số toàn vùng khoảng 1,237 triệu người, gồm nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống như: Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Đan Lai, Ơ Đu, Kinh... miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Miền Tây Nghệ An có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của tỉnh Nghệ An, với tiềm năng và lợi thế phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy điện, khai khoáng, du lịch và phát triển kinh tế cửa khẩu.

Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 chỉ rõ: “Phát triển nhanh và bền vững vùng phía Tây Nghệ An trên cơ sở phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế về kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, kinh tế cửa khẩu, tài nguyên lịch sử, văn hóa; tăng khả năng chống chịu trong phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Trong đó “phát triển rừng cùng với thị trường tín chỉ carbon; chú trọng phát triển sản xuất lâm sản ngoài gỗ, nhất là các loại cây dược liệu”.

Bí thư tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị rà soát cơ chế chính sách để thu hút đầu tư vào miền Tây Nghệ An

Trao đổi về tiềm năng, lợi thế của miền Tây Nghệ An cũng như các cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, địa phương đang tập trung rà soát, xây dựng bổ sung các cơ chế, chính sách và các nguồn lực tài chính cho phát triển và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư. Trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư để hình thành và phát triển 3 hành lang kinh tế gắn với địa bàn miền Tây Nghệ An là hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; hành lang kinh tế Quốc lộ 7; hành lang kinh tế Quốc lộ 48A…

Đồng thời tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng và du lịch sinh thái; phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến; phát triển các loại hình du lịch sinh thái, mạo hiểm, cộng đồng; phát triển lâm nghiệp, kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến.

“Miền Tây Nghệ An là địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế, phát triển còn chậm, quy mô sản xuất nhỏ, tính liên kết thấp, tiềm năng thế mạnh nổi trội chưa phát huy hiệu quả hạ tầng kinh tế. Bên cạnh đó tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Nhiệm vụ phát triển miền Tây Nghệ An vững mạnh toàn diện để đồng bào các dân tộc ở miền Tây thoát đói giảm nghèo có cuộc sống ngày càng tốt hơn luôn là trăn trở của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An và là nhiệm vụ chính trị lâu dài, có tính chiến lược trong quá trình phát triển của tỉnh”, Bí thư Thái Thanh Quý nêu rõ.

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên chia sẻ, Nghệ An có thể học hỏi từ cách làm của tỉnh Sơn La, theo đó định vị lại các tài nguyên, lợi thế hiện có của miền Tây từ đó lựa chọn hướng phát triển. Khi đã có tầm nhìn chiến lược cần chính sách đột phá thu hút doanh nghiệp đầu tư.

“Nghệ An không phải chỉ giải quyết những vấn đề lịch sử để lại mà đang chuẩn bị cho một tương lai mới. Nghị quyết của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: Nghệ An không chỉ là mong muốn xóa đói giảm nghèo, vượt khó mà còn là một Nghệ An khác, vì vậy những giải pháp và cơ chế chính sách hỗ trợ phải khác so với những địa phương khác”, Chuyên gia Trần Đình Thiên khẳng định.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu quan điểm thay đổi tư duy để khơi dậy tiềm năng lợi thế của miền Tây Nghệ An

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, mọi việc đều có giải pháp, nếu cứ tư duy cũ đã là miền núi là nghèo, đồng bào dân tộc thu nhập thấp sẽ không có những thái độ tích cực để thay đổi. Vì vậy, cần có sự phối hợp và hành động từ Trung ương đến địa phương, mang tính chất liên ngành, đa ngành để khơi dậy tiềm năng từ tài nguyên bản địa, văn hóa cộng đồng các dân tộc miền Tây. Không chỉ đo lường tài nguyên bản địa của phía Tây Nghệ An ở xã nào, huyện nào mà phải tư duy về không gian lớn hơn để gia tăng giá trị từ vùng đất này.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu rõ, muốn có không gian lớn hơn tư duy phải mở, tư duy mở sẽ có không gian mở, không gian mở giá trị tích hợp nhiều. Rào cản và thể chế cũng có một phần làm khó khăn cho các địa phương.

“Chúng ta đang hướng tới phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, qua trao trao đổi với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Nghệ An, cho phép Bộ NN&PTNT chọn phía Tây Nghệ An để thí điểm những Đề án mà Bộ đã trình Trung ương, trình Chính phủ để có cái nhìn tích hợp đa tầng giá trị cho ngành nông nghiệp. Nông nghiệp ở đây không chỉ là trồng trọt, chăn nuôi mà còn là văn hóa”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

