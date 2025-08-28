Thời gian:
Màn tỏ tình của Thượng úy Phòng không - Không quân tại A80

Quen nhau từ A50, Thượng úy Trần Duy Hùng đã bất ngờ tỏ tình bạn gái thuộc khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam sau buổi tổng hợp luyện đêm 24/8.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

  Từ khóa: A50 ,tổng hợp luyện ,A80 ,tỏ tình bạn gái

