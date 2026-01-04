Chi tiết chiến dịch táo bạo bắt giữ Tổng thống Venezuela với sự tham gia của 150 máy bay

Hình ảnh nhà lãnh đạo Venezuela trên tàu Tổng thống Trump chia sẻ hình ảnh đầu tiên của nhà lãnh đạo Venezuela trên tàu USS Iwo Jima được chia sẻ trên Truth Social ngày 3/1/2026 bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp màn hình

Kênh CBS News chiều 3/1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã công bố chi tiết chiến dịch táo bạo kết thúc bằng việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để đưa sang Mỹ đối mặt với các cáo buộc về tội phạm ma túy – khủng bố.

Trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida, Tướng Caine cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã phê chuẩn cuối cùng cho chiến dịch vào lúc 10:46 tối 2/1 theo giờ miền Đông và nói với các lãnh đạo quân sự: “Chúc may mắn và thượng lộ bình an”.

Trong suốt đêm, các máy bay đã xuất phát từ 20 căn cứ trên khắp Tây Bán cầu hướng về Venezuela. Tướng Caine cho biết chiến dịch, mang tên Chiến dịch Absolute Resolve, có sự tham gia của hơn 150 máy bay.

Tướng Caine nói: “Khi đêm bắt đầu, các trực thăng chở lực lượng đột kích, bao gồm cả các sĩ quan thực thi pháp luật, đã cất cánh và bay vào Venezuela ở độ cao khoảng 30m trên mặt nước” và khi các trực thăng tiến gần bờ, chúng được bảo vệ bởi các máy bay khác, bao gồm thiết bị bay không người lái, máy bay ném bom và tiêm kích.

Theo Tướng Caine, Mỹ đã phá hủy và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Venezuela khi trực thăng tiến gần Caracas, đồng thời triển khai vũ khí “để bảo đảm hành lang an toàn cho trực thăng tiến vào khu vực mục tiêu”.

Tổng thống Trump cho biết thêm phần lớn đèn điện ở Caracas đã bị tắt “do một số kinh nghiệm nhất định mà chúng tôi có”

Tướng Caine nói: “Khi lực lượng vượt qua điểm địa hình cao cuối cùng nơi họ ẩn mình trong môi trường phức tạp, chúng tôi đánh giá rằng yếu tố bất ngờ đã được duy trì hoàn toàn”.

Khi đến khu nhà, các trực thăng đã bị bắn nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, theo lời Tướng Caine. “Có rất nhiều tiếng súng”, ông Trump bổ sung

Theo Tướng Caine, lực lượng Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) sau đó đã tiến vào khu nhà, nơi Tổng thống Maduro và phu nhân “đã đầu hàng” và bị bắt giữ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết ông Maduro đã cố gắng trốn thoát trong lúc bị bắt.

Tổng thống Trump nói: “Ông ta đang tìm cách vào một nơi an toàn. Nơi an toàn đó toàn bằng thép, và ông ta không kịp đến được cánh cửa vì người của chúng tôi quá nhanh”.

Ông Trump cho biết: “Đó là một cánh cửa rất dày, rất nặng. Ông ta đã đến được cửa nhưng không thể đóng lại”.

Tuy nhiên, ngay cả nếu ông Maduro đã vào được phòng an toàn, Tổng thống Trump nói rằng lực lượng quân sự vẫn có thể phá cửa trong khoảng “47 giây.”

Sau khi ông Maduro và vợ bị khống chế, các trực thăng quay lại để đưa họ rời khỏi Venezuela Các máy bay tiêm kích và thiết bị bay không người lái cũng bảo vệ trong suốt hành trình rút lui. Tướng Caine cho biết đã xảy ra “nhiều cuộc giao tranh tự vệ” trong quá trình rút quân.

“Lực lượng đã rút lui thành công và quay trở lại các căn cứ xuất phát trên biển, và đến 3h29 sáng theo giờ miền Đông, toàn bộ lực lượng đã ở trên mặt nước với các đối tượng bị truy tố trên tàu”, Tướng Caine nói.

Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch cho chiến dịch này từ nhiều tháng trước, với các cơ quan tình báo tập trung vào việc “tìm ra ông Maduro và hiểu rõ cách ông ta di chuyển, nơi ở, nơi đi lại, ông ta ăn gì, mặc gì, và thậm chí cả thú nuôi của ông ta”, theo lời Tướng Caine.

Chiến dịch đã sẵn sàng từ đầu tháng 12, nhưng Mỹ chờ thời điểm thích hợp để giảm thiểu tối đa thương vong dân sự và bảo đảm yếu tố bất ngờ, đồng thời phụ thuộc vào điều kiện thời tiết mà vào tối 3/1 mới đáp ứng được.

Toàn cảnh một phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Venezuela tại New York, Mỹ, ngày 23/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phản ứng toàn cầu trước các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela

Lãnh đạo nhiều nước và tổ chức trên thế giới đã phản ứng nhanh chóng sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Venezuela và tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng vợ ông.

Phản ứng từ Mỹ Latinh

Theo CBS News ngày 3/1, Colombia, quốc gia có chung đường biên giới với Venezuela, đã kêu gọi giảm leo thang khẩn cấp. Chính phủ Colombia cho biết họ đã “triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ dân thường, duy trì ổn định tại khu vực biên giới Colombia - Venezuela, đồng thời nhanh chóng ứng phó với bất kỳ nhu cầu nhân đạo hoặc di cư tiềm tàng nào”.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 3/1 cho biết thêm Tổng thống Colombia Gustavo Petro nói rằng chính phủ của ông đang theo dõi “với mối quan ngại sâu sắc các thông tin về những vụ nổ và hoạt động trên không bất thường được ghi nhận trong những giờ gần đây tại… Venezuela, cũng như sự leo thang căng thẳng kéo theo trong khu vực”.

“Chính phủ Colombia phản đối mọi hành động quân sự đơn phương có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc đặt dân thường vào nguy hiểm”, Tổng thống Petro nói thêm.

Cũng trong ngày 3/1, RT dẫn lời Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel gọi chiến dịch của Mỹ là một “cuộc tấn công tội phạm”. Ông Miguel Diaz-Canel nói Cuba lên án cuộc tấn công và kêu gọi “phản ứng KHẨN CẤP từ cộng đồng quốc tế”.

Cùng ngày, theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva gọi hành động của Mỹ là “một sự xúc phạm nghiêm trọng” đối với chủ quyền của Venezuela. Ông Lula da Silva cho rằng các cuộc không kích và việc bắt giữ Tổng thống Venezuela đã “vượt qua một lằn ranh không thể chấp nhận được” và đe dọa “việc gìn giữ khu vực này như một vùng hòa bình”.

Iran và Nga lên án hành động của Mỹ tại Venezuela

Iran cũng lên án cuộc tấn công. Theo AFP, Tehran đã gọi đây là “một sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ” của Venezuela.

Về phía Liên bang Nga, RT cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã lên án điều mà họ gọi là hành động “xâm lược vũ trang” của Mỹ nhằm vào Venezuela diễn ra cùng ngày, kêu gọi các bên kiềm chế và cảnh báo nguy cơ leo thang thêm.

Moskva tái khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và ủng hộ lời kêu gọi triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh rằng Mỹ Latinh cần phải tiếp tục là một khu vực hòa bình và Venezuela phải được tự do quyết định tương lai của mình, không bị can thiệp từ bên ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Liên bang Nga (Hạ viện) Leonid Slutsky mô tả các cuộc không kích mới nhất nhằm vào Venezuela là một chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm thay đổi một chính quyền bị coi là “không mong muốn”, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách áp đặt ý chí của mình lên quốc gia này.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: baotintuc.vn