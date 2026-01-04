Messi xuất hiện trong câu chuyện làm rúng động bóng đá Argentina

Khi còn trẻ, Messi từng cùng Argentina vô địch U20 thế giới và HCV Olympic 2008.

Theo One Football, những cầu thủ ra nước ngoài theo dạng tự do - dựa trên "patria potestad" (quyền đại diện của cha mẹ), sẽ không còn được gọi lên đội trẻ Argentina. Động thái nhằm ngăn chặn tình trạng các tài năng "chảy máu" sang châu Âu mà không mang lại lợi ích đào tạo cho các CLB bản địa.

Truyền thông Argentina gọi quyết định của AFA làm rúng động bóng đá nước nhà, đồng thời hạn chế cơ hội phát triển của các cầu thủ. Nếu áp dụng vào quá khứ, quy định thậm chí khiến Lionel Messi bị loại khỏi các cấp độ trẻ của "Albiceleste".

Khi còn rất trẻ, Leo rời Argentina để gia nhập Barcelona mà chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp với một CLB trong nước. Nếu chiếu theo luật hiện hành, con đường khoác áo các đội trẻ Argentina của siêu sao từng giành 8 Quả bóng Vàng hoàn toàn chặn lại.

Giám đốc các đội tuyển trẻ AFA, Javier Mendez Cartier, khẳng định đây là quyết định mang tính hệ thống: "Theo chỉ đạo của Chủ tịch và Ban điều hành, AFA luôn bảo vệ lợi ích của các CLB đào tạo cầu thủ. Bất kỳ ai không tôn trọng điều này và chọn rời đi dựa trên quyền đại diện của phụ huynh sẽ không được triệu tập lên bất kỳ đội tuyển trẻ nào".

AFA tin rằng quy định mới sẽ tạo lá chắn cho hệ thống đào tạo trong nước, dù dư luận vẫn đặt câu hỏi về ranh giới giữa bảo vệ quyền lợi CLB và hạn chế cơ hội phát triển của các tài năng trẻ.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn