Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện tại sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Tối 27-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cả nước.

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh tham gia diễu hành

Trong đội hình khối Văn hóa - Thể thao, nhiều nghệ sĩ, diễn viên và hoa hậu tham gia tập luyện. Nổi bật là sự xuất hiện bất ngờ của rapper Đen Vâu với phong cách giản dị, gây ấn tượng với người xem.

Bên cạnh đó còn có nhiều gương mặt quen thuộc như Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Mono, Trang Pháp, Trần Tùng Anh, Tuấn Cry, Lâm Vỹ Dạ, Hồng Diễm, Trương Quỳnh Anh, Duy Nam, Trung Ruồi, MC Khánh Vy cùng các hoa hậu, người đẹp.

Đen Vâu ăn mặc giản dị với trang phục sơ mi trắng

Không chỉ quy tụ lớp nghệ sĩ trẻ, đội hình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Ngọc Bích…, tạo nên bức tranh đa sắc của đời sống văn hóa - nghệ thuật trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Đặc biệt, khối Văn hóa - Thể thao (A80) có sự góp mặt của đông đảo NSND, NSƯT và nghệ sĩ đến từ Nhà hát Tuồng, Chèo, Cải lương Việt Nam (nay là Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam), Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam…,

Hoàng Thùy Linh xuất hiện với áo dài hồng

Diễn viên Bảo Hân

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện tại khối Văn hóa - Thể thao

Tác giả: Lê Tỉnh

Ảnh: Hoàng Triều

Nguồn tin: Báo Người lao động