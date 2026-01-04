Không khí lạnh tăng cường tiến sát Bắc Bộ

Từ đêm 4/1 đến ngày 5/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 10–13°C; vùng núi Bắc Bộ 7–10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 4/1 đến ngày 5/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13°C.

Gần sáng 6/1, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động; sóng cao 2,0–3,0m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh; sóng cao 3,0–5,0m.

Từ ngày 6/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, Giữa Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh; sóng cao 3,0–6,0m.

Từ ngày 5/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

Rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và cây trồng. Mưa lớn cục bộ làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; ngập úng đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.

