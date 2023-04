Lý giải bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng

Bệnh trầm cảm đã ở mức báo động đỏ Theo nghiên cứu của ThS Giang Thiên Vũ (Khoa Tâm lý Trường Đại học Sư phạm TP HCM) cùng các cộng sự, khảo sát sàng lọc hơn 8.000 học sinh THCS và THPT trên địa bàn TP HCM, có 1.117 học sinh cho biết stress vừa, nặng hoặc rất nặng; 1.952 em trong trạng thái lo âu và 1.177 em có biểu hiện trầm cảm. Nguyên nhân của tình trạng trên do học sinh luôn gặp áp lực về bài vở, ôn tập, các kỳ thi, nội dung và phương pháp học tập; áp lực từ gia đình; những tổn thương, sang chấn có tính hệ thống; bạn bè đồng trang lứa và sự so sánh khập khiễng của thầy cô, cha mẹ. Ngoài ra, nguyên nhân còn do các em không có thời gian rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, không tham gia sinh hoạt ngoại khóa; chưa được quan tâm và chăm sóc đời sống tinh thần...