Lý do hôi miệng dù đánh răng kỹ và duy trì mỗi ngày

Nhiều người vẫn gặp tình trạng hôi miệng dù đã đánh răng, súc miệng đều đặn. Ảnh: Freepik.

Nhiều người duy trì thói quen đánh răng đều đặn mỗi ngày, thậm chí kết hợp súc miệng hoặc dùng chỉ nha khoa, nhưng hơi thở vẫn có mùi khó chịu. Điều này khiến không ít người tin rằng nguyên nhân nằm ở răng chưa được làm sạch kỹ.

Tuy nhiên, cách hiểu này chưa đầy đủ. Trong phần lớn trường hợp, nguồn gốc của mùi hôi miệng lại không nằm ở răng mà đến từ một vị trí thường bị bỏ qua trong quá trình vệ sinh hàng ngày là bề mặt lưỡi.

Chia sẻ trên China Times, bác sĩ Hoàng Hiên cho biết khoảng 60-80% trường hợp hôi miệng liên quan đến lớp phủ trên lưỡi, hay còn gọi là rêu lưỡi. Khác với bề mặt tương đối nhẵn của răng, lưỡi có cấu trúc gồm vô số nhú nhỏ li ti, tạo thành một bề mặt gồ ghề như tấm thảm mịn.

Chính cấu trúc này khiến vi khuẩn, thức ăn thừa và tế bào chết dễ dàng bám lại và tích tụ theo thời gian. Khi các chất này bị phân hủy, chúng giải phóng các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi và đây là tác nhân chính gây ra mùi hôi trong khoang miệng.

Một thực tế dễ thấy là nhiều người chỉ chú trọng làm sạch răng mà bỏ qua việc vệ sinh lưỡi. Ngay cả khi có ý thức làm sạch, không ít người vẫn dùng bàn chải đánh răng để chà lưỡi với kỳ vọng loại bỏ vi khuẩn.

Tuy nhiên, theo bác sĩ, cách này không mang lại hiệu quả như mong đợi. Lông bàn chải thường phân tán lực, khó tác động đủ mạnh để loại bỏ lớp màng vi khuẩn bám trên bề mặt lưỡi, vì vậy việc làm sạch thường chỉ mang tính “bề mặt”.

Để cải thiện tình trạng này, các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng dụng cụ cạo lưỡi chuyên dụng. Khi thực hiện, người dùng nên nhẹ nhàng đưa dụng cụ từ phía sau lưỡi ra phía trước, chỉ cần 1-2 lượt mỗi lần. Việc cạo quá mạnh hoặc lặp lại nhiều lần không những không giúp sạch hơn mà còn có thể gây tổn thương các nhú lưỡi, làm tăng nguy cơ viêm hoặc kích ứng.

Tần suất vệ sinh lưỡi cũng là yếu tố quan trọng. Thực hiện một lần mỗi ngày, tốt nhất vào buổi sáng, thời điểm vi khuẩn tích tụ nhiều sau một đêm, là đủ để duy trì khoang miệng sạch sẽ. Nếu vệ sinh quá thường xuyên hoặc quá mạnh tay, lưỡi có thể bị tổn thương, thậm chí tạo điều kiện để vi khuẩn bám trở lại nhiều hơn.

Ngoài ra, trong những trường hợp lưỡi xuất hiện dấu hiệu bất thường như đau, loét, có mảng trắng nghi do nhiễm nấm hoặc tình trạng “lưỡi đen”, người bệnh không nên tự ý xử lý tại nhà. Đây có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe cần được đánh giá chuyên môn, vì vậy nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và tư vấn phù hợp.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn