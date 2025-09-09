Lương tăng, kỳ vọng tăng chất lượng dạy và học

Dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng, tăng thêm ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Quang Vinh

Mong ước nhà giáo sống được bằng lương đã được hiện thực hóa

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đang hoàn thiện dự thảo quy định về tiền lương, phụ cấp và chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo. Theo dự thảo, lương cơ bản của tất cả giáo viên sẽ tăng từ 2-7 triệu đồng, chưa gồm các loại phụ cấp khác. Trước đó, giữa tháng 6, Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo, xác định đây là nhóm được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Cuối tháng 8, trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu có chính sách đặc thù, vượt trội cho nhà giáo. Cụ thể, phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70%, nhân viên ít nhất 30%, giáo viên công tác tại khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 100%.

Như vậy, tổng thu nhập của giáo viên thời gian tới sẽ tăng rõ rệt. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền - Trường THPT Kim Bảng B (Ninh Bình) chia sẻ sau niềm vui tăng lương cơ sở năm 2024, thông tin về việc tăng lương, tăng phụ cấp càng khiến những nhà giáo như cô Huyền phấn khởi. “Nguyện vọng giáo viên sống được bằng tiền lương đang từng bước được hiện thực hoá là điều mà nhiều thế hệ nhà giáo luôn trăn trở” – cô Huyền bày tỏ tin tưởng.

Cũng liên quan đến vấn đề thu nhập của giáo viên, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, chưa bao giờ ngành giáo dục được hưởng đãi ngộ như hiện nay, nhất là sau khi Luật Nhà giáo 2025 có hiệu lực và các chính sách về lương, phụ cấp được điều chỉnh. Từ ngày 1/6/2026, nhà giáo sẽ là đối tượng có lương cao nhất trong hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập bởi ngoài lương còn được hưởng thêm các khoản, gồm các phụ cấp ưu đãi nghề, theo tính chất công việc, theo vùng và phụ cấp khác (nếu có).

Dạy học linh hoạt, giáo viên cần có tâm và có tầm

Lớp 12A5, Trường THPT Yên Thành 2 (Nghệ An) năm học vừa rồi có 95% học sinh đỗ đại học. Trong đó, cả lớp đều chọn Địa lý làm môn tự chọn (trừ 1 em) ở kỳ thi tốt nghiệp THPT với điểm trung bình 9,47. Lớp 12A8 thiên về khối C cũng đạt điểm trung bình 9,32 ở môn Địa lý. Cô giáo Đặng Thị Hiền, giáo viên dạy Địa lý của 2 lớp cũng là chủ nhiệm lớp 12A5 cho biết trong quá trình dạy học, để tạo hứng thú cho học sinh, cô lồng ghép nhiều ví dụ minh họa gắn với đời sống hàng ngày, hướng dẫn học sinh dùng sơ đồ tư duy và ghi nhớ từ khóa quan trọng thay vì học thuộc lòng máy móc. Cách dạy gắn lý thuyết với thực tiễn đã phát huy hiệu quả rõ rệt, khiến cho học sinh khối D cũng yêu thích môn Địa lý và chọn môn này để thi tốt nghiệp.

Ở hai lớp do cô Hiền phụ trách môn Địa lý, có 30 em đạt điểm 10 môn này. Trước kỳ thi, cô Hiền chia lớp thành từng nhóm: nhóm “hi vọng” (có khả năng đạt trên 9 điểm), nhóm điểm 8, nhóm điểm 9… Mỗi nhóm có nhiệm vụ học tập riêng, phù hợp với năng lực. Cô cũng thường xuyên tổ chức thi thử, trực tiếp chữa đề để học sinh rút kinh nghiệm. Khi có mục tiêu rõ ràng, lộ trình ôn tập đầy đủ, học sinh sẽ có thêm động lực học tập, phát huy tốt nhất khả năng của bản thân và tiến bộ mỗi ngày. Đây cũng chính là ý nghĩa của phương pháp học tập cá nhân hóa, trong đó vai trò của người dạy thay đổi từ việc truyền đạt kiến thức trở thành người hướng dẫn để mỗi học sinh được phát triển theo đúng lộ trình của mình mà không phải là một lối mòn duy nhất như nhau. Đó cũng là kỳ vọng của phụ huynh, của xã hội đối với nền giáo dục hiện nay, khi chuyển sang chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên cần thay đổi cách tiếp cận bài học, thiết kế hoạt động phù hợp để khơi gợi sự khám phá và sáng tạo của học sinh. Giáo viên cần có sự linh hoạt, chủ động, giúp học sinh biết mình học để làm gì, biết cách biến kiến thức thành năng lực sống, thay vì trở thành những "cỗ máy thi cử". Chỉ khi hào hứng, chủ động học tập, học kiến thức, rèn kỹ năng, nâng cao khả năng thích ứng với thời đại, học sinh mới có thể phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất như kỳ vọng đặt ra.

Bộ GDĐT đã ban hành thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, quy định về dạy thêm, học thêm trong giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Đây là cơ hội để học sinh tự học. Nhà trường, giáo viên và phụ huynh cần giúp các em tìm cách học hiệu quả, thay vì phụ thuộc vào học thêm.

Năm học 2025-2026, Bộ GDĐT cũng khuyến khích học 2 buổi/ngày ở những trường THCS, THPT có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên... Với ý nghĩa buổi 2 được định hướng để phát triển năng lực, năng khiếu cho học sinh, các trường phải sắp xếp lớp buổi 2 khác với buổi 1 là mong muốn của phụ huynh và học sinh để thực sự nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo chứ không phải chỉ là hình thức tăng tiết hay dạy thêm khiến học sinh học buổi 2 rồi nhưng vẫn phải học thêm rất nhiều ở ngoài. Như vậy sẽ không giảm tải mà thậm chí còn khiến tăng áp lực học tập cho học sinh.

Kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và cả nhân dân đó là tăng lương giáo viên đi cùng với đó là tăng chất lượng đào tạo. Điều này, phụ thuộc rất lớn vào việc đổi mới phương pháp dạy học và liên tục nâng cao năng lực của giáo viên. Đồng thời, nhà trường cần tạo ra môi trường học tập tích cực, gắn liền với thực tiễn để tạo hứng khởi cho học sinh, áp dụng bài học vào cuộc sống.

GS.TS Nguyễn Tất Dong - nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam: Giải pháp tổng thể nâng cao chất lượng giáo dục Một câu hỏi đặt ra là tăng lương giáo viên liệu có hạn chế, thậm chí chấm dứt dạy thêm? Thực tế, phải nhìn nhận mỗi học sinh, gia đình đều có nguyện vọng riêng về việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cho con em mình để đáp ứng các mục tiêu khác nhau trong khi trường lớp chính quy khó có thể thỏa mãn hết tất cả các nguyện vọng. Mức lương tăng lên, thầy cô sẽ giảm bớt gánh nặng kinh tế nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ chấm dứt dạy thêm, nhất là khi Bộ GDĐT cũng không cấm dạy thêm mà chỉ cấm việc dạy thêm ép buộc, có lợi ích chen vào… Học sinh được tự do đi tìm học ở thầy cô giỏi. Muốn giải quyết tận gốc việc dạy thêm, học thêm, cần giải pháp tổng thể trong đó tăng lương là một phần. Bên cạnh đó, cần xây dựng đủ trường công lập để đáp ứng nguyện vọng học tập của học sinh. Cần đồng bộ chính sách thi cử, thay đổi kiểm tra đánh giá từ chủ yếu dựa vào nội dung, đánh giá việc ghi nhớ kiến thức sang dạy học phát triển năng lực toàn diện của học sinh. Chỉ khi dạy và học đều hướng tới việc phát triển tri thức và tư duy phản biện mà không chỉ để đảm bảo đạt điểm cao trong các kỳ thi thì mới hạn chế việc học thêm tràn lan không hiệu quả.

