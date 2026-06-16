Lukaku góp sức cứu Bỉ ở World Cup 2026

Trận cầu tâm điểm của bảng G diễn ra trên sân Lumen trước 66.775 khán giả trong điều kiện nắng nóng gay gắt đầu hè Bắc Mỹ. Nhiệt độ mặt sân có thời điểm chạm ngưỡng 30 độ C. Theo bình luận viên Steve Bower của BBC, hai ngày trước trận là thời điểm nóng nhất tại Seattle trong vòng 30 năm qua. Ban tổ chức sân vì thế phải tưới nước để làm mát mặt cỏ trong các quãng nghỉ uống nước (cooling break).

Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt không làm giảm sức nóng trên sân. Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, tranh chấp quyết liệt và không ngần ngại va chạm. Sau hơn 20 phút giằng co, Ai Cập bất ngờ tạo nên khác biệt bằng một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Emam Ashour dứt điểm mở tỷ số trong trận Ai Cập hòa Bỉ ở lượt đầu bảng G World Cup 2026 trên sân Lumen, Seattle, Mỹ ngày 15/6/2026. Ảnh: AP

Từ pha triển khai nhanh bên cánh phải, Mohamed Salah nhận bóng rồi chuyền ngang cho Emam Ashour ở khu vực trước vòng cấm. Tiền vệ đang khoác áo Al Ahly khống chế một nhịp trước khi tung cú sút uy lực đưa bóng găm vào góc xa, không cho Thibaut Courtois cơ hội cản phá. Đây là pha lập công đầu tiên của Ashour cho đội tuyển quốc gia sau 30 lần ra sân. Trong khi đó, Salah trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên góp dấu giày vào bàn thắng trong ngày sinh nhật kể từ World Cup 1966.

Bàn mở tỷ số tiếp thêm sự hưng phấn cho đại diện châu Phi. Ai Cập thi đấu tự tin, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và khiến Bỉ gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Jeremy Doku gần như bị vô hiệu hóa bởi sự đeo bám quyết liệt của đối phương, còn Leandro Trossard liên tục xử lý hỏng ở hành lang đối diện.

Dù kiểm soát bóng vượt trội sau khi bị dẫn bàn, Bỉ vẫn bế tắc trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Ai Cập. Những nỗ lực của Kevin De Bruyne hay Doku đều không thể mang lại bàn gỡ trong hiệp một. Thậm chí, Ai Cập còn suýt nhân đôi cách biệt từ một tình huống phạt góc ở cuối hiệp.

Kevin De Bruyne đá phạt dội cột khung thành Ai Cập. Ảnh: Reuters

Sau giờ nghỉ, sức ép từ Bỉ càng lớn. Phút 53, De Bruyne thực hiện cú đá phạt từ khoảng 21 mét đưa bóng dội cột dọc. Ngôi sao từng khoác áo Man City vẫn chưa thể chấm dứt cơn khát bàn thắng tại World Cup kéo dài từ sau siêu phẩm sút xa vào lưới Brazil ở tứ kết năm 2018.

Không chịu lép vế, Ai Cập đáp trả bằng pha phản công sắc bén. Salah đánh đầu buộc Courtois phải đổ người cứu thua, rồi Ashour lại bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú đúp khi dứt điểm chệch cột dọc trong tư thế thuận lợi.

Khi thế trận có dấu hiệu rơi vào bế tắc, HLV Rudi Garcia quyết định tung Lukaku vào sân ở phút 66. Sự thay đổi này lập tức phát huy hiệu quả.

Chưa đầy 20 giây sau khi xuất hiện, Lukaku thực hiện pha di chuyển cắt mặt hàng thủ Ai Cập từ đường căng ngang của Thomas Meunier. Dù không chạm được bóng, sức ép mà tiền đạo 33 tuổi tạo ra khiến hậu vệ Mohamed Hany phá bóng phản lưới nhà. Bàn gỡ hòa 1-1 đến như một gáo nước lạnh với Ai Cập, đúng vào thời điểm họ đang tiến rất gần chiến thắng lịch sử.

Áp lực của Romelu Lukaku khiến Mohamed Hany đá phản. Ảnh: Reuters

Những phút cuối diễn ra đầy kịch tính khi cơ hội liên tiếp xuất hiện ở hai đầu sân. Salah rời sân ở phút 75 mà không thể ghi bàn trong ngày sinh nhật lần thứ 34. Thủ môn Mostafa Shobeir cứu thua ấn tượng trước cú đánh đầu của Brandon Mechele, trong khi Courtois cũng phải trổ tài sau cú lốp bóng từ xa của Ahmed Fatouh.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận, khiến Ai Cập vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên tại World Cup - cơn khát kéo dài 92 năm. Ở lượt tiếp theo ngày 21/6, Salah và các đồng đội có cơ hội lớn để phá dớp khi gặp đối thủ yếu hơn là New Zealand, trong khi Bỉ gặp Iran.

Tác giả: Hồng Duy

Nguồn tin: vnexpress.net