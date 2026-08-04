41 siêu xe Rolls-Royce, Ferrari, Lexus và 111 nhà đất trong vụ Mr Pips lừa đảo 1.600 tỉ đồng bị kê biên, thu giữ

Mr Pips cùng một phần số vàng, tiền bị thu giữ trong vụ án - Ảnh: TL

Khối tài sản "khủng" trên được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội liệt kê trong cáo trạng truy tố gần 200 người vụ án lừa đảo đầu tư tài chính chiếm đoạt 1.600 tỉ do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) cùng đồng phạm thực hiện.

Lập công ty để đứng tên siêu xe Rolls-Royce, Mercedes-AMG G63

Theo cáo trạng vừa được ban hành, ngoài hành vi bị cáo buộc lừa đảo và rửa tiền, cơ quan tố tụng còn làm rõ cách nhóm bị can sử dụng dòng tiền phạm pháp để mua hàng loạt bất động sản, siêu xe rồi đứng tên bằng nhiều pháp nhân và cá nhân khác nhau.

Riêng Phó Đức Nam được xác định sở hữu 25 ô tô gồm nhiều siêu xe và 7 mô tô.

Đáng chú ý, từ giữa năm 2022 Nam nhờ người thân mượn căn cước công dân của chị Nguyễn Bích Ng. gửi cho mình, sau đó dùng giấy tờ tùy thân mượn được để thành lập Công ty cổ phần vận tải Phương Nam Xanh.

Sau khi có pháp nhân này, Nam sử dụng tên công ty cùng các văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP.HCM để đăng ký hàng loạt xe sang.

Trong số đó có nhiều mẫu xe trị giá hàng chục tỉ đồng như Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG G63, Audi Q7, Toyota Tundra biển số 51K-444.44, Jaguar F-Pace, Mercedes E300, Kia Carnival hay Ford Ranger.

Chiếc xe Rolls-Royce Cullinan biển tứ quý 3 có giá khoảng 40 tỉ đồng bị tạm giữ

Nổi bật nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển số 51K-433.33. Theo thị trường, mẫu SUV siêu xe này có giá lăn bánh tại Việt Nam lên tới hơn 40 tỉ đồng.

Không dừng lại ở đó, cáo trạng xác định Nam còn mua thêm 8 siêu xe nhưng nhờ em trai, bạn bè hoặc người quen đứng tên đăng ký.

Danh sách này có nhiều siêu xe đắt tiền như Ferrari Roma, Porsche 911 Turbo S, Mercedes-AMG A45S, Mercedes-AMG GT R, Jaguar F-Type, Mercedes C200, BMW 330i...

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, nhiều chủ xe trên giấy tờ tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền để Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản theo yêu cầu của Nam.

Ngoài số xe đã đăng ký, Nam còn mua 4 ô tô nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, trong đó có chiếc Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition - dòng xe giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn cầu, được cho là chiếc duy nhất về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân thời điểm đó, có giá hơn 19 tỉ đồng.

Chiếc Ferrari Roma màu xanh đứng tên Phó Đức Tú - người thân của Mr Pips - cũng bị thu giữ. Đây là chiếc Ferrari Roma đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2021.

Cáo trạng cũng xác định Nam bỏ tiền mua Porsche Taycan Turbo S cho Nguyễn Thanh Tâm đứng tên và Volvo XC90 cho Nguyễn Thanh Phong đăng ký chủ sở hữu.

Bên cạnh ô tô, Nam còn sở hữu 7 mô tô phân khối lớn, gồm nhiều dòng xe hiếm như Harley-Davidson FXRST, MV Agusta Rush, Honda CB1300 Super, Honda CB1100 Super, KTM 390 Duke... Phần lớn số xe này cũng được nhờ người khác đứng tên.

Không chỉ Mr Pips, "cánh tay phải" của Nam là Lê Khắc Ngọ cũng bị thu giữ 5 ô tô, trong đó có Lamborghini Urus, Porsche Panamera và hai chiếc Jaguar F-Type.

Tính chung toàn vụ án, cơ quan điều tra thu giữ 48 phương tiện, gồm 41 ô tô và 7 mô tô, cáo trạng nêu.

111 bất động sản bị phong tỏa

Cùng với việc thu giữ dàn xe sang, cơ quan điều tra còn tiến hành kê biên, tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản của các bị can và những người liên quan để phục vụ điều tra, thu hồi tài sản.

Theo cáo trạng, ngoài những bất động sản được xác định sử dụng để rửa tiền, Phó Đức Nam còn sở hữu nhiều căn hộ, nhà đất tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều địa phương khác. Trong đó, cơ quan tố tụng xác định căn hộ tại dự án Masteri Thảo Điền đứng tên Phó Đức Nam được cha mẹ mua cho từ trước thời điểm Mr Pips thực hiện hành vi phạm tội.

Trong khi đó, nhiều bất động sản khác bị tạm dừng giao dịch được xác định đứng tên bạn gái Mr Pips là Nguyễn Thanh Tâm, bố mẹ Nam hoặc người thân. Riêng người thân được xác định sở hữu 9 bất động sản, trong đó có nhiều căn hộ tại Masteri Thảo Điền, D'Edge, chung cư The Sóng ở Vũng Tàu cùng nhiều nhà, đất khác.

Nguyễn Thanh Tâm cũng đứng tên 5 bất động sản, chủ yếu là các thửa đất tại Tây Ninh. Vợ chồng Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu cũng sở hữu nhiều nhà, đất tại Hà Nội và Hưng Yên.

Theo cơ quan điều tra, việc xác minh nguồn gốc từng bất động sản nhằm làm rõ tài sản nào được hình thành từ tiền phạm tội để phục vụ công tác kê biên, xử lý và thu hồi.

Ngoài nhà đất và phương tiện, quá trình điều tra trước đó còn thu giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, vàng và sổ tiết kiệm tại nơi ở của các bị can và người liên quan. Trong đó có hàng trăm tỉ đồng tiền mặt, gần 2 triệu USD, hàng trăm lượng vàng SJC cùng nhiều sổ tiết kiệm có tổng trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Riêng thời điểm tháng 11-2024, khi khám xét căn hộ của Nguyễn Thanh Tâm, công an thu giữ gần 44,8 tỉ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, 30.000 nhân dân tệ cùng hàng chục ngàn đơn vị tiền của nhiều quốc gia khác.

Khám xét nơi ở của hai người thân trong gia đình Nam, cơ quan điều tra thu giữ 274 lượng vàng SJC, hơn 13 tỉ đồng, 500.000 USD cùng hơn 25 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ, lực lượng chức năng thu giữ hơn 140 lượng vàng, 85.000 USD, khoảng 20 tỉ đồng tiền mặt cùng 53 sổ tiết kiệm với tổng số dư gần 160 tỉ đồng.

Với 111 bất động sản, 48 phương tiện, cùng lượng lớn tiền, vàng và ngoại tệ bị phong tỏa, kê biên và thu giữ, đây được đánh giá là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư tài chính có khối tài sản bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm thu hồi lớn nhất từ trước đến nay.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn