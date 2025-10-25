Lời khai của Bàn Văn Vỹ, người cầm dao truy sát nhiều điều dưỡng ở Nghệ An

Trong tỉnh

Sáng 25-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định tạm giữ hình sự Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, quê xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi giết người.