Tuyên dương 8 nhân viên y tế dũng cảm cứu người tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Ngày 24/10, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm hỏi, động viên các nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đoàn công tác của Bộ Y tế thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân. Ảnh: BT.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã trao quà và chuyển lời biểu dương tinh thần quả cảm, lời chúc sức khoẻ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế tới các nạn nhân.

Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định trao tặng Bằng khen cho những nhân viên y tế anh hùng. Bằng khen sẽ được trao khi nhân viên y tế bị thương bình phục sức khoẻ.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Nghệ An kịp thời tham mưu, thực hiện các chế độ chính sách cho những nhân viên y tế bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khen thưởng những nhân viên y tế này.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân. Ảnh: BT.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã xảy ra vụ việc người nhà bệnh nhi có hành vi dùng hung khí tấn công bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Khoa Sơ sinh.

Theo đó, đối tượng Bàn Văn Vỹ (sinh năm 1996, quê ở tỉnh Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) là chồng của sản phụ L.T.K đã cầm theo dao vào phòng 304, tấn công vợ và con ruột của mình nhưng sản phụ L.T.K đã tránh được. Sau đó, đối tượng này đã xông vào bóp cổ một cháu gái sơ sinh con chị N.T.L. Bà nội Phan Thị Tứ đã bồng cháu gái chạy quanh phòng bệnh và bị đối tượng này rượt đuổi theo, dùng dao đâm vào tay và lưng.

Lúc này, điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1994; là điều dưỡng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Đô Lương đang tham gia đào tạo tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) đang làm nhiệm vụ trong phòng bệnh đã đứng ra ngăn cản; tạo điều kiện cho điều dưỡng Phan Thị Oanh lao vào ôm cháu gái sơ sinh con chị N.T.L. chạy thoát ra khỏi phòng 304.

Đứng ra ngăn cản hành vi tấn công trẻ, điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung đã bị đối tượng đối tượng Bàn Văn Vỹ khống chế, đè xuống và dùng dao đâm 3 nhát vào lưng và tay. Sau khi đâm trọng thương cán bộ y tế, đối tượng Bàn Văn Vỹ tiếp tục bắt giữ bệnh nhi sơ sinh con của chị N.T.D. với ý định ném trẻ qua cửa sổ. Ngăn cản hành vi, người nhà bệnh nhi là bà Ngô Thị Thu Thùy đã lao vào giằng co giành lại cháu thì bị đối tượng Bàn Văn Vỹ dùng dao đâm vào cổ.

Lúc này điều dưỡng Khoa Sơ sinh Trần Thị Hồng (sinh năm 1988) đang ở phòng bệnh khác, nghe tiếng la hét đã kịp thời chạy sang giành lại cháu bé và chạy thoát về phía phòng trực điều dưỡng của khoa với sự hỗ trợ của điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1989).

Thấy đối tượng có hành vi tấn công bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế, điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang (sinh năm 1988), Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh năm 1995) và các nhân viên y tế đang làm việc tại khu vực này đã khẩn trương vào hỗ trợ giải cứu, sơ tán bệnh nhân và người nhà; đồng thời, gọi vệ sỹ và báo cáo trực tiếp cấp trên hỗ trợ. Được biết, ở phòng bệnh 304 lúc này đang có 28 người (trong đó có 14 bệnh nhi). Lúc này, đối tượng Bàn Văn Vỹ di chuyển ra ngoài hành lang, đâm vào bụng điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài trong khi chị đang hỗ trợ sơ tán người nhà; tấn công, truy đuổi và khống chế điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang vào phòng trực điều dưỡng Khoa Sơ sinh.

Tại phòng trực điều dưỡng Khoa Sơ sinh, Bàn Văn Vỹ tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang cho đến khi nhân viên, bảo vệ bệnh viện có mặt tại hiện trường hỗ trợ.

10 giờ 5 phút, nhân viên phòng Hành chính quản trị bệnh viện Lưu Xuân Dũng và nhân viên bảo vệ bệnh viện Trần Kim Quyền đã đến phòng trực điều dưỡng Khoa Sơ sinh vận động, thuyết phục đối tượng Bàn Văn Vỹ dừng tay, tạo điều kiện cho điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang thoát ra.

Tiếp đó, anh Lưu Xuân Dũng và Trần Kim Quyền đã khoá chặt phòng trực điều dưỡng Khoa Sơ sinh, tạo điều kiện cho lực lượng công an đến khống chế, bắt giữ đối tượng Bàn Văn Vỹ.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao tặng Giấy khen cho 8 nhân viên y tế. Ảnh: Thành Chung

Trưa ngày 24/10, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã trao tặng Giấy khen cho 8 nhân viên y tế vì hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp. 8 nhân viên y tế được khen thưởng là các ông, bà: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Oanh, Lưu Xuân Dũng và Trần Kim Quyền.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn