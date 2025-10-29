Loại thịt được ví như "vị thuốc đại bổ" cho sức khỏe lại cực sẵn ở chợ Việt

Nguồn protein chất lượng cao cho cơ bắp

Thịt vịt là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh dồi dào, chứa tất cả các acid amin thiết yếu mà cơ thể cần để hoạt động. Protein là thành phần cơ bản giúp xây dựng và phục hồi mô cơ, sản xuất enzyme và hormone. Việc tiêu thụ thịt vịt thường xuyên giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp, đặc biệt quan trọng đối với vận động viên, người tập luyện thể thao và trẻ em đang trong giai đoạn tăng trưởng, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau các hoạt động thể chất.

Ngăn ngừa và cải thiện thiếu máu

Thịt vịt chứa hàm lượng Sắt đáng kể, một khoáng chất không thể thiếu trong việc tạo ra hemoglobin – protein vận chuyển oxy trong máu. Bổ sung thịt vịt giúp tăng cường sản xuất hồng cầu, cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Điều này đặc biệt có lợi cho những người hay cảm thấy mệt mỏi, suy nhược hoặc phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Tăng cường hệ thống miễn dịch khỏe mạnh

Thịt vịt là một kho tàng của các vi chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, điển hình là Kẽm và Selen (Selenium). Kẽm đóng vai trò thiết yếu trong việc sản xuất và kích hoạt các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Trong khi đó, Selen là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ chức năng tuyến giáp khỏe mạnh, duy trì sức đề kháng tổng thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch lành mạnh

Khi được chế biến đúng cách (loại bỏ da và mỡ dư thừa), thịt vịt chứa một lượng đáng kể chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic. Loại chất béo này được chứng minh là có lợi trong việc duy trì mức cholesterol HDL ("tốt") ổn định, đồng thời hỗ trợ giảm mức cholesterol LDL ("xấu"). Việc thay thế các loại thịt đỏ giàu chất béo bão hòa bằng thịt vịt có thể đóng vai trò tích cực trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch.

Cung cấp năng lượng và hỗ trợ chức năng thần kinh

Thịt vịt là nguồn dồi dào các loại Vitamin nhóm B, đặc biệt là Vitamin B3 (Niacin) và B2 (Riboflavin). Các vitamin nhóm B đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể biến đổi thức ăn thành năng lượng để duy trì các hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, chúng còn hỗ trợ chức năng hệ thần kinh, giúp duy trì sự tỉnh táo và cải thiện khả năng tập trung.

Bảo vệ và làm chắc khỏe xương

Thịt vịt là nguồn cung cấp khoáng chất Phốt pho – thành phần quan trọng thứ hai sau Canxi trong cấu trúc xương và răng. Tiêu thụ thịt vịt giúp bổ sung Phốt pho, góp phần duy trì mật độ xương và hỗ trợ răng chắc khỏe. Protein có trong thịt vịt cũng được liên kết với việc cải thiện sức mạnh và cấu trúc tổng thể của xương.

Dễ tiêu hóa và phục hồi sức khỏe

Theo Đông y, thịt vịt có tính hàn (mát), giúp bồi bổ cơ thể và trừ nhiệt độc. Nhờ giá trị dinh dưỡng cao nhưng lại tương đối dễ tiêu hóa, thịt vịt là lựa chọn lý tưởng cho những người đang trong quá trình dưỡng bệnh, vừa ốm dậy hoặc sau phẫu thuật. Nó cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng và hiệu quả hơn.

