Cá tra - Món ăn quen thuộc nhưng lợi ích sức khỏe khiến nhiều người bất ngờ

Giá trị dinh dưỡng của cá tra

Cá tra là loài cá nước ngọt thuộc nhóm cá da trơn, được nuôi phổ biến tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thịt cá trắng, mềm, ít xương, phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ em đến người cao tuổi.

Xét về thành phần dinh dưỡng, cá tra là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa, đồng thời chứa ít chất béo bão hòa. Bên cạnh đó, cá tra còn cung cấp axit béo omega-3, các vitamin nhóm B, vitamin A cùng nhiều khoáng chất quan trọng như phốt pho, selenium… Nhờ giá trị dinh dưỡng phong phú, cá tra được xem là thực phẩm phù hợp trong các chế độ ăn khoa học và cân bằng.

Cá tra, nếu được lựa chọn và sử dụng đúng cách, không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là nguồn dinh dưỡng giá trị, góp phần nâng cao sức khỏe

Lợi ích sức khỏe khi ăn cá tra đúng cách

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Axit béo omega-3 trong cá tra có tác dụng giảm cholesterol xấu, hạn chế xơ vữa động mạch và góp phần ổn định huyết áp. Cùng với protein chất lượng cao, cá tra giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch khi được bổ sung đều đặn trong khẩu phần ăn.

Tốt cho xương khớp

Cá tra chứa phốt pho và protein - những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì hệ xương, răng chắc khỏe. Một lượng nhỏ vitamin D trong cá cũng hỗ trợ hấp thu canxi hiệu quả hơn, giúp phòng ngừa loãng xương, đặc biệt ở người cao tuổi và trẻ em đang trong giai đoạn tăng trưởng.

Tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm

Protein, selenium và vitamin B12 trong cá tra góp phần hỗ trợ quá trình hình thành tế bào miễn dịch, giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Bên cạnh đó, omega-3 có tác dụng chống viêm, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm khớp và một số bệnh lý mạn tính.

Hỗ trợ hoạt động của não bộ

Omega-3 là dưỡng chất quan trọng đối với tế bào thần kinh. Việc bổ sung cá tra hợp lý có thể giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Đây là lợi ích đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên và người lao động trí óc.

Tốt cho hệ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng

Thịt cá tra mềm, dễ tiêu, ít chất béo bão hòa nên phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Hàm lượng protein cao giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì khối cơ. Khi kết hợp cá tra với rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt, hiệu quả dinh dưỡng và tiêu hóa sẽ được nâng cao.

Góp phần bảo vệ thị lực

Cá tra cung cấp vitamin A và các chất chống oxy hóa, có tác dụng hỗ trợ thị lực và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Đây là dưỡng chất cần thiết đối với người thường xuyên làm việc với máy tính và thiết bị điện tử.

Lưu ý khi chọn và chế biến cá tra

Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe từ cá tra, việc lựa chọn nguyên liệu và phương pháp chế biến đóng vai trò quan trọng.

Khi mua cá, nên chọn cá tra tươi có mắt trong, mang hồng, da sáng và thịt có độ đàn hồi tốt. Với cá phi lê, miếng cá nên có màu trắng hồng tự nhiên, không mùi lạ hay chảy nước. Cá tươi, nguồn gốc rõ ràng sẽ giúp hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Trong chế biến, nên ưu tiên các phương pháp như hấp, kho, nướng hoặc áp chảo ít dầu để giữ lại dưỡng chất và hạn chế chất béo không có lợi. Tránh chiên ngập dầu hoặc sử dụng quá nhiều gia vị, vì có thể làm tăng lượng calo và ảnh hưởng không tốt đến tim mạch cũng như cân nặng.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn