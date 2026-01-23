Loại đồ uống buổi sáng giúp hỗ trợ thải độc gan, thận tự nhiên

Kết hợp chanh, gừng, nghệ và nước ấm có thể tạo thành đồ uống buổi sáng đơn giản nhưng có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Buổi sáng quyết định cả ngày. Thói quen đơn giản với thức uống ấm áp buổi sáng từ chanh, gừng và nghệ giúp đánh thức các giác quan và nuôi dưỡng cơ thể từ sâu bên trong.

Mặc dù các thành phần rất đơn giản, sự kết hợp hài hòa của chúng tạo nên hỗn hợp mạnh mẽ gồm vitamin, chất chống oxy hóa, các hợp chất chống viêm và khả năng chữa lành.

Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời bạn có thể nhận được bằng cách biến thức uống này thành một phần trong thói quen hàng ngày của mình, theo India Times.

Tăng cường miễn dịch

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, chất chống oxy hóa thiết yếu hỗ trợ chức năng của bạch cầu. Trong khi đó, nghệ, giàu curcumin, mang lại tác dụng kháng khuẩn và kháng virus. Gừng, chứa nhiều gingerol, bổ sung thêm khả năng kháng khuẩn.

Khi kết hợp với nhau, bộ ba này tạo thành một lá chắn mạnh mẽ, giúp đẩy lùi cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm trùng theo mùa. Bắt đầu ngày mới với thức uống này sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch và giúp bạn có sức đề kháng tốt suốt cả ngày.

Giảm viêm, làm dịu cơn đau khớp

Viêm mạn tính là nguyên nhân gốc rễ của nhiều vấn đề sức khỏe, từ đau khớp và viêm khớp đến rối loạn chuyển hóa. Dưới đây là cách mỗi thành phần chống viêm:

Curcumin trong nghệ ngăn chặn các con đường gây viêm và hỗ trợ sức khỏe khớp.

Gingerol trong gừng có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp làm dịu đau nhức và cứng cơ.

Chanh bổ sung thêm tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của viêm nhiễm.

Thường xuyên sử dụng loại thức uống này làm giảm sự khó chịu do viêm nhiễm gây ra và giúp duy trì sự linh hoạt và thoải mái suốt cả ngày.

Hỗ trợ và thanh lọc đường ruột

Uống thức uống buổi sáng này hỗ trợ hệ tiêu hóa theo nhiều cách. Trong khi nước ấm kích thích tiêu hóa bằng cách đánh thức đường tiêu hóa, chanh khuyến khích sản xuất mật và giúp cân bằng độ axit trong dạ dày.

Trong khi đó, nghệ làm dịu niêm mạc đường tiêu hóa và giảm đầy hơi, còn gừng giúp giảm buồn nôn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng và đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Đối với những người dễ bị đầy hơi, ợ chua hoặc tiêu hóa không đều, một tách đồ uống ấm này có thể mang lại sự bình tĩnh và cân bằng cho quá trình tiêu hóa.

Thải độc gan và thận

Gan là cơ quan thải độc chính của cơ thể, và thức uống này hỗ trợ chức năng gan hiệu quả. Chanh có tác dụng lợi tiểu tự nhiên và giúp đào thải độc tố thông qua việc tăng lượng nước tiểu, trong khi nghệ kích thích dòng chảy của mật và tăng cường hoạt động của enzyme gan, đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải độc.

Cả hai kết hợp với nhau cũng hỗ trợ chức năng thận và nhẹ nhàng làm sạch hệ thống mỗi sáng. Quá trình thanh lọc bên trong này có thể dẫn đến tăng cường năng lượng, cải thiện sự minh mẫn và sức sống tươi mới.

Lựa chọn thức uống buổi sáng đúng sẽ giúp cơ thể thanh lọc, bắt đầu ngày mới hiệu quả. Ảnh: Freepik.

Làm chậm các dấu hiệu lão hóa

Nếu bạn muốn có làn da tươi trẻ, rạng rỡ, thức uống buổi sáng này có thể hữu ích. Vitamin C trong chanh thúc đẩy sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi của da và giảm nếp nhăn, chất chống oxy hóa trong nghệ chống lại các gốc tự do, giảm thiểu mụn trứng cá và làm sáng da.

Trong khi đó, đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa của gừng làm dịu các kích ứng da và tăng thêm độ rạng rỡ. Kết quả là làn da trông sáng hơn, săn chắc hơn và rạng rỡ tự nhiên - từ bên trong ra ngoài.

Kiểm soát cân nặng, ngừa cơn thèm ăn

Thức uống màu vàng này không chỉ là "trợ thủ" đắc lực cho sức khỏe gan và thận, mà một số cơ chế của các thành phần còn giúp kiểm soát cân nặng. Pectin trong chanh giúp kiểm soát sự thèm ăn bằng cách tạo cảm giác no, trong khi gừng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường đốt cháy calo thông qua quá trình sinh nhiệt.

Trong khi đó, nghệ khuyến khích quá trình chuyển hóa chất béo và có thể làm giảm sự phát triển của tế bào mỡ. Kết hợp với việc bổ sung nước, thức uống buổi sáng này hỗ trợ mục tiêu cân nặng bền vững và nhịp độ trao đổi chất lành mạnh. Nhấp từng ngụm vào buổi sáng giúp duy trì năng lượng ổn định và kiểm soát sự thèm ăn suốt cả ngày.

Ổn định đường huyết

Đối với những người thường xuyên bị mệt mỏi hoặc thèm đồ ngọt, thức uống ấm nóng này chính là người bạn đồng hành lý tưởng. Trong khi nghệ giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa glucose và cải thiện độ nhạy insulin, gừng hỗ trợ cân bằng đường huyết thông qua hiệu quả tiêu hóa, và chanh giúp kiểm soát lượng đường tăng đột biến nhờ chất xơ và axit.

Cách pha chế và thời điểm uống:

Thành phần:

250 ml nước ấm

nước cốt 1/2 quả chanh tươi;

gừng tươi (khoảng 1 cm, bào hoặc thái lát),

1/4 thìa cà phê bột nghệ (hoặc 1/2 thìa cà phê nước cốt nghệ tươi)

Có thể thêm một chút tiêu đen để tăng cường khả năng hấp thụ curcumin

Có thể thêm một chút mật ong hoặc một thìa cà phê dầu dừa để tăng hương vị và khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng

Tránh thêm chất tạo ngọt

Cách pha: Ngâm gừng và nghệ trong nước ấm (không sôi) trong 5-10 phút, sau đó khuấy đều với nước cốt chanh và tiêu đen. Thêm mật ong hoặc dầu dừa và thưởng thức khi còn ấm - lý tưởng nhất là 20-30 phút trước bữa sáng.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn