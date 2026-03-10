Bắt nhanh 3 đối tượng cướp giật sau 5 giờ gây án

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Phạm Kim Lực, SN 1999, trú tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An; Phạm Ngọc Tú, SN 2001; Nguyễn Hữu Công, SN 2007, trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Công an xã Đức Thọ nhận được trình báo chị Nguyễn Thị Lê N (SN 2009, trú thôn Diên Phúc, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) về việc, vào khoảng 20h50' ngày 8/3/2026, chị Nguyễn Thị Lê N đang ngồi sau xe máy điện biển số 38MĐ3-718.98 do anh Nguyễn Tiến Q (SN 2010, trú tại thôn Cửu Yên, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

3 đối tượng bị bắt giữ cùng phương tiện.

Khi đi qua khu vực nhà thờ giáo xứ Nghĩa Yên (thuộc địa phận thôn Đại Thành, Đức Thọ), trong lúc chị N đang sử dụng điện thoại di động thì có 3 người ngồi trên một chiếc xe máy chạy từ phía sau tới áp sát, cướp giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Đức Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triển khai các hoạt động nghiệp vụ để tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng.

Đến 2h sáng ngày 9/3/2026, Công an xã và Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được 3 đối tượng nêu trên, là thủ phạm cướp giật khi đang lấn trốn tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: baovephapluat.vn