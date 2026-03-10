Phát hiện thi thể nam sinh viên dưới vực sâu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h 15 cùng ngày, một số người dân lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh khi đến khu vực chân đèo Chuối phát hiện dấu hiệu bất thường nên dừng lại kiểm tra. Tại đây, người dân phát hiện dưới vực sâu khoảng 4m có thi thể một nam thanh niên cùng xe máy nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Đạ Huoai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc.



Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Trần Trương Trịnh (SN 2004, quê tỉnh Quảng Ngãi), hiện là sinh viên một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ gia đình, rạng sáng 8/3, nam sinh viên điều khiển xe máy một mình từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh theo Quốc lộ 20. Trong quá trình di chuyển, khi đến khu vực chân đèo Bảo Lộc (xã Đạ Huoai 2), nạn nhân vẫn chụp ảnh dọc đường gửi cho gia đình và bạn bè.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn