Lừa "chạy tại ngoại", chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quý Hải (SN 1985, trú xã Kim Liên, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nợ nần, không có việc làm ổn định, Nguyễn Quý Hải nảy sinh ý định lừa đảo. Hải “nổ” có mối quan hệ rộng với những người có thẩm quyền trong các cơ quan tố tụng, có thể xin thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú cho ai có nhu cầu.

Bị cáo Nguyễn Quý Hải tại tòa.



Sau khi nhận tiền của các bị hại, Hải không thực hiện theo cam kết mà dùng để trả nợ, tiêu xài cá nhân. Cơ quan điều tra xác định, Hải đã lừa 3 bị hại ở Nghệ An, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh với tổng số tiền 1,16 tỷ đồng.

Một trong các bị hại là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1982, trú TP. Đà Nẵng). Chị H. có chồng bị công an TP. Vinh (cũ) bắt và giam giữ vì liên quan đến hành vi đánh bạc vào tháng 10/2023.

Thông qua các mối quan hệ, chị nghe tin Hải có thể xin thay đổi biện pháp tạm giam nên liên hệ. Qua trao đổi điện thoại, Hải tạo niềm tin bằng cách hỏi một số thông tin về chồng của chị như: bị bắt về tội gì, có tiền án tiền sự hay chưa.

Sau khi nắm thông tin, Hải đưa ra chi phí 400 triệu đồng, cam kết 2 ngày từ khi nhận tiền sẽ xin thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú cho chồng chị H.

Tin tưởng, ngày 28/12/2023 chị H. ra Nghệ An đưa 400 triệu đồng cho Hải. Sau khi nhận tiền, Hải không liên hệ với ai có thẩm quyền để tác động với cơ quan tư pháp xin thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với chồng chị H. Khi biết mình bị lừa, ngày 28/8/2025, chị H. làm đơn tố cáo Hải đến cơ quan Công an.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo. Bị cáo khai vì nợ nần, cần tiền trả ngân hàng nên đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại bằng thủ đoạn lừa chạy tại ngoại .

Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ thiệt hại cho các bị hại. Các bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt nên tuyên phạt Nguyễn Quý Hải 12 năm tù. Tổng hợp với bản án 39 tháng tù về tội đánh bạc, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 15 năm 3 tháng tù.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn