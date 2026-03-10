Ngành giáo dục Nghệ An phát động thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026”

Cùng dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội khuyến học tỉnh, Hiệu trưởng các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn và gần 250 học sinh khối 12 Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Nghệ An.

Đại biểu tham dự Lễ phát động

Các tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi tại Lễ phát động

Năm học vừa qua, ngành GD&ĐT Nghệ An đã phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025” thành công tốt đẹp.

Thầy cô giáo và các em học sinh tham dự Lễ phát động

Ngay sau khi phát động, các nhà trường đã bắt tay xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ giáo viên trong từng khâu, từng giai đoạn. Đã có nhiều hình ảnh thật xúc động đọng lại về những lớp học trong ánh đèn đêm, sự say mê của thầy trò nán lại trao đổi sau mỗi buổi ôn thi, hay những hình ảnh tiếp sức cho thầy trò trong những ngày ôn thi...

Qua phong trào thi đua, đã chứng kiến sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ thầy cô giáo với các em học sinh, không chỉ dạy hàng ngàn tiết học miễn phí, mà đó còn là sự chăm sóc, động viên, khích lệ để các em vượt lên chính mình; sự nỗ lực của các em học sinh lớp 12, sự chung tay của các bậc phụ huynh, các cơ quan đơn vị đã cùng với nhà trường để chăm lo cho học sinh. Và kết quả của sự nỗ lực không biết mệt mỏi đó là vị thứ dẫn đầu toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Bước tiếp thành công của năm 2025, năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức Phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026” với quyết tâm mới, khí thế mới và khát vọng mới. Đây là dịp để tiếp tục khẳng định truyền thống hiếu học của quê hương Xứ Nghệ; tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, sự nỗ lực cố gắng của các em học sinh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 – 2026 nói chung cũng như quyết tâm đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Khoa phát biểu

Để phong trào thi đua không mang tính hình thức, đạt kết quả tốt nhất, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Khoa yêu cầu các trường thực hiện phong trào gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của từng đơn vị. Trong đó lưu ý việc lựa chọn nội dung để dạy học, ôn tập phải bám sát Chương trình và sát đối tượng cũng như phân bố thời lượng phù hợp nội dung ôn thi theo đặc thù đơn vị mình.

Đa dạng hình thức ôn tập; tăng cường trao đổi hướng dẫn, hỗ trợ cho các em trên các nhóm Zalo; chấm chữa bài cho các em.

Đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đề nghị các Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải đồng hành cùng các em và phụ huynh trong ôn tập, quản lý các em; nhân rộng các mô hình, cách làm hay. Các Trường học biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân trong quá trình thực hiện phong trào thi đua và khi kết thúc kỳ thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT kêu gọi toàn ngành tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, với thầy cô hãy tích cực cống hiến, với học sinh hãy quyết vượt lên chính mình; tất cả chúng ta quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua.

Thầy giáo Vương Trần Lê – Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 3 phát biểu hưởng ứng phong trào và quyết tâm thực hiện tốt Phong trào thi đua

Học sinh Kim Thị Thu Phương (dân tộc Thái), học sinh lớp 12A1, Trường PTDTNT -THPT Số 2 Nghệ An thay mặt toàn thể học sinh lớp 12 đồng lòng hưởng ứng phong trào và thể hiện quyết tâm cao bằng những hành động cụ thể và thiết thực

Nhà tài trợ trao quà động viên các đơn vị trường học bước vào phong trào ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Lãnh đạo các Trường học ký cam kết thi đua thực hiện phong trào

Tại lễ phát động, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX đại diện cho các cụm địa bàn trong tỉnh đã ký cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua, với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội khuyến học tỉnh và các em học sinh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn