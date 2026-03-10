Thua đậm Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam lỡ cơ hội đi World Cup

Tuyển nữ Việt Nam dừng bước tại VCK Asian Cup 2026 khi để thua đậm Nhật Bản. Ảnh: VFF.



Tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối vòng bảng với áp lực rất lớn khi phải đối đầu ứng viên vô địch Nhật Bản. Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, mục tiêu thực tế của thầy trò HLV Mai Đức Chung là hạn chế số bàn thua ở mức thấp nhất, qua đó nuôi hy vọng trở thành một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng để đi tiếp, cũng như tính toán cơ hội cạnh tranh suất play-off dự World Cup nữ 2027.

Đúng như dự đoán, ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Nhật Bản nhanh chóng đẩy cao đội hình và triển khai những pha tấn công tốc độ ở hai biên. Hàng thủ tuyển nữ Việt Nam phải hoạt động hết công suất để bít các khoảng trống trước sức ép liên tục từ đối phương.

Sức ép ấy cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 21. Từ quả tạt bên cánh phải, Ueki bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, cơ hội đáng chú ý nhất của tuyển nữ Việt Nam đến từ pha đi bóng đầy nỗ lực của Ngân Thị Vạn Sự ở đầu trận. Cầu thủ cao 1,5 m đã vượt qua hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút căng trong vòng cấm, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Nhật Bản.

Trong hiệp một, thủ môn Khổng Thị Hằng là điểm sáng khi có nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp tuyển nữ Việt Nam tránh khỏi thêm những bàn thua trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, thế trận chênh lệch tiếp tục thể hiện trong hiệp hai. Ngay đầu hiệp, Tanaka tung cú sút trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ trong khoảng 15 phút tiếp theo, lưới của Khổng Thị Hằng thêm hai lần rung lên.

Trước tình thế khó khăn, HLV Mai Đức Chung lần lượt tung Huỳnh Như, Bích Thùy và Dương Thị Vân vào sân nhằm tăng cường sức tấn công, song cục diện trận đấu không thay đổi. Kết thúc trận đấu, tuyển nữ Việt Nam để thua đối thủ với tỷ số 0-4.

Ở trận đấu cùng giờ của bảng C, Đài Bắc Trung Hoa đánh bại Ấn Độ 3-1. Kết quả này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức dừng bước tại giải đấu hàng đầu châu lục.

Sau khi kết thúc vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam giành được 3 điểm với hiệu số -4. So với Philippines (hiệu số -2) và Uzbekistan (hiệu số -2) trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, hiệu số này khiến tuyển nữ Việt Nam lép vế hoàn toàn.

