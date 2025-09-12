5 loại nước tự nhiên mùa thu giúp thải độc gan, tăng sức đề kháng

Mùa thu là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải do thay đổi thời tiết, nhiệt độ và độ ẩm. Gan cơ quan chính giúp thải độc cho cơ thể phải làm việc nhiều hơn để xử lý các chất độc hại tích tụ. Nếu không chăm sóc đúng cách, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và giảm năng lượng sinh hoạt hằng ngày.

Ảnh minh họa

Ngoài việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng và nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung những loại nước từ củ, quả mùa thu là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Chúng vừa rẻ tiền, dễ tìm, dễ chế biến lại giúp hỗ trợ chức năng gan, thanh lọc cơ thể và cung cấp vitamin, khoáng chất cần thiết.

Những loại nước này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn là lựa chọn tuyệt vời để duy trì tinh thần sảng khoái, nhất là trong những ngày thu se lạnh, khi cơ thể dễ uể oải và thiếu năng lượng. Hãy cùng khám phá 5 loại nước dễ làm, vừa bổ dưỡng vừa giúp cơ thể nhẹ nhõm trong mùa thu này.

Nước bưởi – tăng cường thải độc và giảm mỡ gan

Bưởi giàu vitamin C và các hợp chất flavonoid, giúp tăng cường hoạt động enzyme giải độc của gan, đồng thời hỗ trợ giảm mỡ tích tụ trong cơ quan này. Bạn có thể ép bưởi lấy nước hoặc pha với chút mật ong, uống vào buổi sáng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nước táo – giải độc gan, tăng cường enzyme

Táo chứa pectin và các chất chống oxy hóa, hỗ trợ cơ thể loại bỏ các kim loại nặng và chất độc tích tụ.

Ảnh minh họa

Nước ép táo nguyên chất hoặc kết hợp với cà rốt, củ cải trắng là lựa chọn lý tưởng để thải độc gan nhẹ nhàng, đồng thời bổ sung vitamin cho cơ thể.

Nước nho đỏ – chống oxy hóa mạnh mẽ

Nho đỏ giàu resveratrol và polyphenol, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi gốc tự do, tăng cường sức đề kháng. Ép nho đỏ lấy nước hoặc kết hợp với một chút chanh là thức uống vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Nước lê – hỗ trợ chức năng gan và tiêu hóa

Ảnh minh họa

Lê giàu vitamin C và chất xơ, giúp loại bỏ độc tố và tăng cường chức năng gan. Bạn có thể ép lê tươi hoặc hầm nhẹ với táo để uống ấm, tốt cho hệ tiêu hóa và cơ thể se lạnh mùa thu.

Nước cam – tăng enzyme giải độc

Cam chứa nhiều vitamin C và flavonoid, hỗ trợ gan đào thải chất độc và tăng cường miễn dịch. Ép cam tươi, uống đều đặn mỗi sáng giúp cơ thể tràn đầy năng lượng.

Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

