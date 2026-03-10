Phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Cụ thể, khoảng 4h30 ngày 10/3, người dân tổ dân phố Nam Phước, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trong lúc đi dạo trên bãi biển thôn Nam Phước, phát hiện một thi thể nam giới nằm trên bãi cát. Thời điểm phát hiện, trên thi thể còn mặc áo khoác màu đen và trong tình trạng phân hủy nặng. Sau đó, người dân đã trình báo chính quyền địa phương.

Khu vực bãi biển thôn Nam Phước, phường Đức Phổ.

Khoảng 8h30 cùng ngày, người dân thôn Trung Hải, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi trong lúc đi nhặt ve chai tại bãi biển xóm 15, thôn Trung Hải phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt sát mép nước. Thi thể không còn quần áo và trong tình trạng phân hủy nặng. Sau đó, người dân đưa thi thể lên khỏi mép nước và báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc và xác định danh tính các nạn nhân.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân hai thi thể trôi dạt vào bờ biển trong cùng buổi sáng.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV