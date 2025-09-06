Loại củ rẻ như cho là “thuốc bổ tự nhiên”, có cực nhiều ở Việt Nam

Nguồn chất xơ dồi dào

Cả chất xơ hòa tan và không hòa tan đều hiện diện trong củ khoai sọ. Chất xơ không hòa tan đóng vai trò như một "chổi quét", giúp làm sạch đường ruột, tăng khối lượng phân và ngăn ngừa táo bón. Trong khi đó, chất xơ hòa tan lại tạo thành một lớp gel trong ruột, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và chất béo, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm cảm giác thèm ăn.

Cung cấp tinh bột kháng

Khoai sọ chứa một lượng đáng kể tinh bột kháng, một loại carbohydrate không bị tiêu hóa ở ruột non. Thay vào đó, nó đi thẳng xuống ruột già và trở thành "thức ăn" cho các lợi khuẩn. Khi các lợi khuẩn này tiêu hóa tinh bột kháng, chúng tạo ra các axit béo chuỗi ngắn, đặc biệt là butyrate. Butyrate có tác dụng nuôi dưỡng các tế bào niêm mạc ruột, giảm viêm và cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể.

Khoai sọ có thể đem đến loạt lợi ích sức khỏe không ngờ với sức khỏe. Ảnh: Park Ajinomoto

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Nhờ hàm lượng chất xơ và tinh bột kháng cao, khoai sọ là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn kiểm soát đường huyết. Cả hai thành phần này đều giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, từ đó ngăn ngừa chỉ số đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn. Vì vậy, khoai sọ có thể giúp những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh ổn định lượng đường trong máu tốt hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Thêm khoai sọ vào chế độ ăn uống là một cách đơn giản để bảo vệ trái tim của bạn. Chất xơ hòa tan trong khoai sọ giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), một trong những yếu tố chính gây ra bệnh tim. Hơn nữa, khoai sọ còn là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, làm giãn mạch máu và giảm căng thẳng cho hệ tim mạch. Sự kết hợp của các yếu tố này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ và cao huyết áp.

Giúp giảm cân và duy trì vóc dáng

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, khoai sọ là một lựa chọn lý tưởng. Hàm lượng chất xơ cao trong khoai sọ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và từ đó hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể. Khoai sọ cũng có mật độ năng lượng thấp, có nghĩa là bạn có thể ăn một lượng lớn mà không lo tăng cân quá nhanh.

Nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin E

Khoai sọ chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol, giúp bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra. Gốc tự do là nguyên nhân chính dẫn đến lão hóa và nhiều bệnh mãn tính. Đặc biệt, khoai sọ còn là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ làn da khỏe mạnh, tươi trẻ từ bên trong.

Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch

Với sự kết hợp của vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, khoai sọ là một thực phẩm tuyệt vời để củng cố hệ miễn dịch. Nó giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi sau bệnh.

Lưu ý quan trọng

- Không ăn khoai sọ sống: Khoai sọ sống chứa một loại tinh thể canxi oxalat gây kích ứng và ngứa. Luôn luôn nấu chín kỹ trước khi ăn để đảm bảo an toàn.

- Chế biến đúng cách: Nấu chín khoai sọ sẽ giúp phá vỡ các tinh thể gây kích ứng và giữ lại tối đa các chất dinh dưỡng.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn