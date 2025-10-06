Liên quan tuyển Malaysia, sao La Liga rớt giá thảm hại

FIFA mới đây cáo buộc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm giả hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero trước thềm trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Theo án phạt, cả 7 cầu thủ nói trên bị đình chỉ thi đấu trong 12 tháng. Quyết định này ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của các ngôi sao, đặc biệt với trung vệ Facundo Garces, người đang chơi cho Alaves thuộc giải La Liga của Tây Ban Nha.

Kể từ khi nhận án phạt cho tới nay, giá trị chuyển nhượng của trung vệ Garces giảm từ 2 triệu euro xuống còn 1 triệu euro, theo dữ liệu của chuyên trang Transfermarkt.

Các chuyên gia nhận định, nếu tuyển Malaysia kháng cáo thất bại, giá trị của Facundo Garces và các đồng đội đó có thể còn giảm sâu hơn nữa.

Giá trị của trung vệ Facundo Garces (áo vàng) của tuyển Malaysia giảm 50% kể từ khi bị FIFA phạt nặng.

Tổng giá trị đội hình tuyển Malaysia cũng giảm mạnh, từ hơn 15 triệu euro xuống 7,8 triệu euro. Riêng 7 cầu thủ nhập tịch trên chiếm tới 7,3 triệu euro, tương đương một nửa đội bóng.

Truyền thông Indonesia nhận định án phạt có thể khiến Malaysia bị hủy kết quả thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời đe dọa sự nghiệp của những cầu thủ từng chơi bóng ở châu Âu và Nam Mỹ.

Trong khi đó, tờ Bola cho rằng tuyển Malaysia chịu tổn thất nghiêm trọng khi mất 7 ngôi sao nhập tịch gốc Âu – Mỹ, đặc biệt là tiền đạo Joao Figueiredo, người đã ghi 3 bàn sau ba trận cho tuyển quốc gia Malaysia.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn