Không chỉ bị xử thua, tuyển Malaysia còn có thể nhận án cấm thi đấu dài hạn

Thông báo trên trang chủ FIFA ngày 26/9 ghi rõ: “Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ – Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano – vì vi phạm điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến giả mạo”.

Ngoài án phạt từ FIFA, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng sẽ có hình thức xử lý đối với các trận đấu mà đội tuyển Malaysia đã sử dụng nhóm cầu thủ nói trên, đặc biệt là 2 trận gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Cả 7 cầu thủ nhận án phạt từ FIFA đều từng tham dự trận đấu với Việt Nam hồi tháng 6/2025

Giới chuyên môn nhận định, nếu không kháng án thành công, nhiều khả năng tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal. Trước đó, nhờ nhóm cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia đã lần lượt thắng 2-0 Nepal và 4-0 Việt Nam.

Nhưng truyền thông Malaysia đang lo ngại về một án phạt lớn hơn, tương tự trường hợp của Timor Leste năm 2017. Thời điểm đó, đội tuyển Timor Leste bị FIFA “sờ gáy” sau khi sử dụng hàng loạt cầu thủ nhập tịch từ Brazil mà không có hồ sơ hợp lệ. Ngoài bị phạt tiền và hủy kết quả trận đấu, tuyển Timor Leste bị cấm thi đấu vòng loại Asian Cup 2023.

Đội tuyển Timor Leste từng bị cấm thi đấu vòng loại Asian Cup 2023

Nếu AFC áp dụng cách xử lý tương tự, tuyển Malaysia có thể bị cấm thi đấu vòng loại Asian Cup 2031. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch dài hạn của bóng đá Malaysia. Đội tuyển Malaysia trong quá khứ từng có 4 lần tham dự VCK Asian Cup vào các năm 1976, 1980, 2007 và 2023.

