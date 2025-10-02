Liên danh 5 thành viên trúng gói thầu giao thông 309 tỷ đồng tại Nghệ An

Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Biển Đông - Công ty TNHH Tân Hưng - Công ty CP Xây dựng Tân Nam - Công ty TNHH Minh Quang - Công ty CP Công nghệ và Thương mại Miền Trung. Giá trúng thầu là 309,506 tỷ đồng (giá gói thầu 309,96 tỷ đồng); thời gian thực hiện 720 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Đại diện một thành viên Liên danh trúng thầu cho biết, Nhà thầu và Chủ đầu tư đang thương thảo hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng và được bàn giao mặt bằng, Liên danh nhà thầu sẽ sớm triển khai thi công xây dựng công trình. Đây là công trình kết nối hai tuyến Quốc lộ 7C và đường Hồ Chí Minh, đồng thời liên kết với Quốc lộ 48E để tạo thành một hệ thống giao thông. Sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển, giảm thiểu ùn tắc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, thúc đẩy giao thương và phát triển ngành du lịch của tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: baodauthau.vn