Lâu đài lớn nhất Việt Nam hiện ra sao?

Lâu đài Hải Linh ở Phú Thọ được xem là lớn bậc nhất cả nước. Khởi công từ năm 2019, công trình này đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: Vietnamfinance
Người dân địa phương cho biết, trong suốt năm 2024, lâu đài hiếm hoi bóng dáng thợ thi công. Nhưng vài tháng gần đây, công trình sôi động trở lại để bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Ảnh: TikTok @duowgdijfly
Đỉnh chóp của lâu đài được "thay áo" với tông xanh kết hợp mạ vàng, khiến tổng thể kiến trúc mang vẻ đẳng cấp, xa hoa. Ảnh: TikTok @duowgdijfly
Sừng sững trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, tòa lâu đài gây ấn tượng mạnh bởi quy mô đồ sộ và vẻ ngoài nguy nga, tráng lệ. Ảnh: TikTok @sonnuitravel
Lâu đài thiết kế theo phong cách kiến trúc Phục hưng châu Âu, sở hữu tầm nhìn thoáng đãng hướng ra công viên. Ảnh: TikTok @sonnuitravel
Tòa lâu đài có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 18.000m2. Ảnh: Vietnamnet
Toàn bộ công trình gồm 8 tầng, trong đó 5 tầng chính và 3 tầng chóp, với tổng mức đầu tư được hé lộ lên tới con số nghìn tỷ đồng. Ảnh: Vietnamfinance
Tầng 1 có diện tích khoảng 1.898m2, tầng 2 lên tới 2.254m2, các tầng phía trên đều vượt ngưỡng nghìn mét vuông. Ảnh: Vietnamnet
Các hoa văn uốn lượn, mái vòm, cột đối xứng. Ảnh: Vietnamnet
Theo dự kiến, phải đến năm 2028 công trình mới hoàn thiện. Ảnh: Vietnamnet
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn