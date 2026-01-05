Thời gian:
Toàn cảnh dinh thự bề thế như lâu đài của Hoa hậu Thu Hoài

Dinh thự của Hoa hậu Thu Hoài nằm trên một ngọn đồi vắng tại Đà Lạt, mang vẻ đẹp tráng lệ như một tòa lâu đài.

Thu Hoài sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu 2012 tại Mỹ. Hoa hậu Thu Hoài hiện điều hành chuỗi nhà hàng và hệ thống chăm sóc sắc đẹp có tiếng. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thu Hoài sở hữu khối tài sản đáng nể gồm nhiều bất động sản giá trị, siêu xe và bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ. Một trong số đó là dinh thự tráng lệ tại Đà Lạt. Ảnh: FBNV

Dinh thự nằm trên một ngọn đồi vắng, sở hữu tầm nhìn thoáng rộng. Ảnh: FBNV

Đây là không gian nghỉ dưỡng riêng tư Hoa hậu Thu Hoài ghé thăm khi có thời gian rảnh. Ảnh: FBNV

Bên trong biệt thự được trang trí theo phong cách Châu Âu.Ảnh: FBNV

Nhà thiết kế mở, nhiều cửa kính đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FBNV

Nội thất trong nhà do tự tay Hoa hậu Thu Hoài lựa chọn. Ảnh: FBNV

Bên ngoài biệt thự có không gian sân vườn trồng cây cảnh và hoa. Ảnh: FBNV

Nàng Hậu còn trồng ớt làm gia vị nấu ăn. Ảnh: FBNV

Góc thưởng trà thơ mộng. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

