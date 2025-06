Lật tẩy đường dây buôn bán ma túy từ Thái Lan, Lào vào Việt Nam

Tiếp tục tăng cường kiểm soát phòng, chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, qua sàng lọc, thu thập thông tin, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Thái Lan, Lào vào địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau đó vận chuyển đi các tỉnh, thành phố trong nước để tiêu thụ.

Với quyết tâm trấn áp tội phạm, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá thành công đường dây nêu trên.

Đối tượng bị bắt giữ và tang vật vụ án.

Theo đó, từ ngày 19/5 đến ngày 31/5, Ban chuyên án đã phối hợp với các Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Hà Tĩnh; Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đấu tranh thành công 4 vụ, bắt giữ 3 đối tượng, tang vật thu giữ khoảng 30 kg ma túy cần sa tại địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Về thủ đoạn, Chi cục Hải quan khu vực IX thông tin, các đối tượng thực hiện vận chuyển ma túy bằng hình thức đóng gói hàng hóa là ma túy cần sa trong các thùng bánh kẹo, sau đó đóng các gói bánh kẹo này vào thùng giấy trộn lẫn với hàng tạp hóa, bánh kẹo khác để ngụy trang rồi vận chuyển từ Lào qua địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để ký gửi trên các phương tiện vận tải đưa đến địa bàn các tỉnh, thành phố trong nước để tiêu thụ.

Ma túy cần sa được ngụy trang trong các thùng bánh kẹo

Để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như: Sử dụng giao dịch mua bán bằng đồng tiền ảo; sử dụng các ứng dụng dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa trên mạng điện thoại để thuê các shipper nhận hàng; vận chuyển hàng hóa di chuyển qua nhiều địa bàn, trên nhiều phương tiện; cử người giám sát tất cả các địa điểm nhận hàng để cảnh giới lực lượng chức năng.

Hiện toàn bộ tang vật và các đối tượng liên quan đã được bàn giao cho các Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý để điều tra, làm rõ.

Đối tượng vận chuyển ma túy bằng hình thức đóng gói ma túy cần sa trong các thùng bánh kẹo.

*Liên quan đến bắt giữ ma tuý ở cửa khẩu biên giới Việt-Lào, Cục Hải quan cho biết, trước đó, ngày 20/6, trong quá trình thực hiện thủ tục nhập cảnh cho hành khách từ Lào về Việt Nam tại Nhà liên hợp – Trạm cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lực lượng chức năng gồm: Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIV, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 82E-002xx, chở khách từ Lào về Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hành khách T.V.B (sinh năm 1995, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cất giấu một lượng lớn chất nghi ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm trên 4.200 viên nén màu vàng, màu xanh nghi là ma túy với trọng lượng khoảng 1,97 kg (kể cả bao bì); 93 gói nghi là ma túy dạng lỏng và 2 túi chứa chất rắn dạng tinh thể nghi là ma túy đá với trọng lượng khoảng 10 gam (kể cả bao bì).

Bước đầu, đối tượng T.V.B khai nhận được một người đàn ông lạ mặt quen qua mạng Telegram thuê vận chuyển số hàng trên từ Lào về Việt Nam với thù lao 10 triệu đồng. Tất cả giao dịch đều thực hiện qua mạng, không gặp mặt trực tiếp.

Lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.

