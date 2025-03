Bóc gỡ đường dây m.a t.ú.y lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng tham gia đấu tranh triệt phá xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, ngày 25/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Thư khen gửi Ban Chuyên án. Ngày 24/3/2025 tại trụ sở Công an tỉnh Khánh Hòa, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp đến kiểm tra nghe Ban chuyên án báo cáo kết quả phá chuyên án và quyết định thưởng nóng cho Ban Chuyên án và các đơn vị tham gia. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến động viên, trao tiền thưởng cho các đơn vị tham gia phá Chuyên án.