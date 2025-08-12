Nghi án chồng dùng dao đâm chết vợ rồi tự sát

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, Công an phường Long Xuyên nhận được tin báo của anh D.T. P. (SN 1996, cư trú: khóm 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về việc khi anh đến nhà cha, mẹ anh tại địa chỉ số 15, đường Lê Minh Ngươn, khóm 2, phường Long Xuyên thì phát hiện cả cha lẫn mẹ anh là ông D.V.P. (SN 1962) và bà L.T.T. (SN 1961) chết bất thường trong phòng ngủ, trên người cả 2 nạn nhân có nhiều vết đâm.

Hiện trường vụ án.

Vụ án có tính chất phức tạp, xảy ra tại trung tâm phường Long Xuyên, gây hoang mang dư luận. Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an phường Long Xuyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra rõ vụ án.

Được biết, vợ chồng P. và bà T. sống bằng nghề kinh doanh sắt, vít, bulong… Thời gian gần đây, vợ chồng ông P. và bà T. thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do bà T. nghi ngờ ông P. có người tình.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn gia đình nên ông P. và bà T. cự cãi. Trong lúc cự cãi ông P. đã dùng dao đâm chết bà T. sau đó ông P. dùng dao tự sát.

Tác giả: Trần Lĩnh - Nghiêm Túc

Nguồn tin: cand.com.vn