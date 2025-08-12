Nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà sơ thuộc Giáo xứ Xuân Lộc

Ngày 12/8/2025, Công an xã Nghĩa Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 2003), trú tại xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản.

Công an xã Nghĩa Lộc lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Chiến

Tang vật vụ án thu giữ

Theo đó ngày 31/7/2025, Công an xã Nghĩa Lộc tiếp nhận tin tố giác về việc phòng âm nhạc tại nhà sơ thuộc Giáo xứ Xuân Lộc bị kẻ gian đột nhập lấy đi 02 chiếc đàn Organ. Xác định vụ việc xảy ra trong quá trình các sơ đi lễ nhà thờ, gây bức xúc trong bà con giáo dân và các chức sắc, chức việc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Nghĩa Lộc đã huy động lực lượng, nhanh chóng điều tra, xác minh vụ việc. Chỉ sau hơn 03 tiếng tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Lộc đã nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Chiến, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản Chiến đã trộm và trao trả tới bị bại. Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Chiến khai nhận: Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, lợi dụng việc các sơ đi lễ nhà thờ, đối tượng đã đột nhập cửa sau nhà tu đoàn, trộm 02 chiếc đàn Organ rồi bán cho một cửa hàng nhạc cụ tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Thư cảm ơn được các sơ nhà thờ giáo xứ Xuân Lộc gửi tới Công an xã Nghĩa Lộc

Công an xã Nghĩa Lộc bàn giao tài sản tới bị hại

Việc Công an xã Nghĩa Lộc nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp, trả lại tài sản tới các sơ thuộc Nhà thờ Giáo xứ Xuân Lộc nhận được sự ghi nhận, cảm kích rất lớn từ các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trên địa bàn. Các sơ Nhà thờ Giáo xứ Xuân Lộc đã có thư cảm ơn gửi tới Công an xã Nghĩa Lộc sau khi nhận lại tài sản.

Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn